شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رقم قياسى جديد .. فيس بوك التطبيق الأكثر تحميلا خلال آخر 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد عن احتلال شركة فيس بوك المراكز الأربعة الأولى من حيث أكثر تطبيقات الهواتف الذكية تنزيلًا خلال أخر 10 أعوام، إذ تمتلك عملاقة التواصل الاجتماعي 4 من أفضل 10 تطبيقات تم تنزيلها، بما في ذلك واتس اب وماسنجر وانستجرام، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة الأبحاث App Annie، وذلك بحسب موقع ديلي ميل البريطانى.

ولعل ما ساعد فيس بوك على تحقيق هذه المكانة الكبيرة، هو القاعدة الكبيرة لعدد المتسخدمين التى يمتلكها التطبيق، حيث يمتلك فيس بوك 2196 مليون مستخدم نشط شهريا " مارس 2018"، أما تطبيق التراسل الفوري واتس آب فلديه 1.5 مليار مستخدم نشط شهريا "ديسمبر 2017"، في حين أن ماسنجر لديه 1.3 مليار مستخدم نشط شهريا "ديسمبر 2017"، بينما انستجرام: لديه 1 مليار مستخدم نشط شهريا" يونيو 2018".

يذكر أن المفوضية الأوروبية كشفت مؤخرا أن منظمي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي يحققون في كيفية جمع فيس بوك لبياناته والاستثمار منها، مما يفتح تحقيق ثاني مع عملاق من عمالقة التكنولوجيا خلال الفترة الأخيرة وذلك فى سوق وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، لكن التقارير تشير إلى أن هذا ليس من شأنه أن يؤثر على شعبية فيس بوك.

Advertisements