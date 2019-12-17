شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تبدأ فى إصدار "لابتوب 4k" بسعر 1400 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد تقرير على موقع " سبوتنيك" أن شركة جوجل بدأت في إصدار4k من أحد أجهزة اللابتوب، ويمتاز اللابتوب بتصنيعه من الماغنيسيوم بخفة وزن، ويبلغ وزنه 1090، ويعتمد الجهاز الجديد على نظام التشغيل Chrome OS.

وأوضحت الشركة أن الجهاز Pixel book Go يأتي بشاشة قياس 13 بوصة ذات دقة وضوح عالية 3840 *2160 بيكسل، وتبلغ الذاكرة العشوائية له سعة 16 غيغابايت، ووفقا للتقرير أنه يبلغ سعر جهاز اللابتوب 1400 دولار أمريكي.