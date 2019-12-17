شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز" الروسي من قاعدة "كورو" الفضائية الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر
وأشار مسئول الوكالة الفضائية الأوروبية بأن إطلاق الصاروخ تأجل بسبب مشاكل اكتشفت في وحدة التسريع "فريغات" الروسية التي من شأنها إيصال الأقمار الصناعية إلى مداراتها.
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