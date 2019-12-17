شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز" الروسي من قاعدة "كورو" الفضائية الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ناطق باسم الوكالة الفضائية الأوروبية اليوم 17 ديسمبر تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز – إس تي- آ" الروسي الحامل على متنه الأقمار الصناعية الفرنسية والإيطالية الخاصة من قاعدة "كورو" الفضائية في غوانا الفرنسية أمريكا الجنوبية، بحسب روسيا اليوم. Advertisements وأشار مسئول الوكالة الفضائية الأوروبية بأن إطلاق الصاروخ تأجل بسبب مشاكل اكتشفت في وحدة التسريع "فريغات" الروسية التي من شأنها إيصال الأقمار الصناعية إلى مداراتها.

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