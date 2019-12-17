شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق التلسكوب الفضائى الجديد "CHEOPS" دون تحديد موعد آخر لتنفيذ المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر تأجيل عملية إطلاق التلسكوب الفضائى الجديد "CHEOPS" الذى أعدته وكالة الفضاء الأوروبية "إيسا"، لإجراء دراسات غير مسبوقة على بعض من الكواكب الغامضة التى اكتشفها العلماء والتى يبلغ عددها 4000 كوكب خارج نظامنا الشمسى.

وجاء قرار تأجيل عملية الإطلاق دون الإعلان عن موعد آخر محدد، وذلك حسب ما نشر على موقع "nasa space flight".

القمر الصناعى الجديد "CHEOPS"، هو تلسكوب فضائى مشترك بين وكالة الفضاء الأوروبية ومكتب الفضاء السويسرى، مصمم لدراسة تشكيل وأحجام الكواكب الخارجية المعروفة العابرة، وكان من المقرر أن يتم انطلاق المهمة، التى تضم الجيل الأول من أقمار "كوزمو-سكاى مد"، وكذلك ثلاثة CubeSats أصغر، من مركز جويانا للفضاء، اليوم الثلاثاء، إلا أن المهمة تأجيلها خلال العد التنازلى.



التلسكوب الفضائى الجديد "CHEOPS"

ومن جهته، قال ستيفان إسرائيل الرئيس التنفيذى لشركة "Ariane space"، "بسبب اللون الأحمر فى بداية التسلسل الآلى لنظام إطلاق SYZ، يتم إيقاف العمليات لهذا اليوم.. الأقمار الصناعية والصاروخ فى أمان كامل.. التحقيقات الجارية بموجب الإجراءات القياسية.. وهناك مزيد من التفاصيل المتوقعة فى وقت لاحق اليوم".

CHEOPS هى أول مهمة لدراسة كوكب خارج المجموعة الأوروبية (ESA)، ويعد التلسكوب جزءًا من مهمات ESA (فئة صغيرة) من فئة ESA، وهو جهد مشترك بين ESA وسويسرا ويحتوى على "مساهمات مهمة" من النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد والولايات المتحدة مملكة بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.

بنى التليسكوب الجديد على منصة SEOSAT الإسبانية، والمقاول الرئيسى لشركة CHEOPS هو Airbus Defense and Space، فيما تم بناء التلسكوب فى إسبانيا، وستتم إدارة المهمة بشكل مشترك من قِبل وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) وكونسورتيوم - مع مركز عمليات البعثة فى توريخون دى أردوز، فى إسبانيا، ومركز عمليات العلوم فى جامعة جنيف، فى سويسرا.

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منصة إطلاق التلسكوب الفضائى الجديد "CHEOPS"

بالإضافة إلى المهمة الرئيسية لشركة CHEOPS، يخدم التلسكوب أيضًا جسرًا للجيل القادم من أقمار ESA الخارجية (أفلاطون وأرييل) ، وكلاهما من المقرر إطلاقهما فى 2020، ويهدف CHEOPS إلى إلقاء نظرة فاحصة على الكواكب الأصغر من كوكب زحل، وتم تصميم عدسة الكاميرا التى يبلغ قطرها 32 سم، لدراسة حجم وكتلة الكواكب الخارجية المعروفة بـ(العالم خارج نظامنا الشمسى)، والأهم من ذلك، سوف يبحث CHEOPS أيضًا عن أجواء على تلك العوالم البعيدة، وهو مطلب لأى كوكب لاستضافة الحياة.

ومثل التلسكوبات الفضائية الأخرى، سيراقب CHEOPS الانخفاضات الصغيرة فى سطوع النجوم التى تسببها الكواكب التى تمر أمامها، وتسمى العبور، لكن على عكس التلسكوبات السابقة، لن يقوم CHEOPS بمسح السماء بحثًا عن عمليات عبور لم يسبق لها مثيل، وبدلاً من ذلك، سيركز على النجوم الساطعة التى يعرف العلماء أنها تدور حول الكواكب بين حجم الأرض ونبتون.

من خلال قياس نصف قطر وكتل هذه الكواكب أثناء مرورها بين الأرض ونجومها، سيسمح CHEOPS للعلماء بمعرفة ما إذا كانت العوالم غازية، مثل نبتون، أم صخرية، مثل الأرض، وسيكون التلسكوب الفضائى قادرًا أيضًا على تحديد ما إذا كانت بعض الكواكب تحتوى على أجواء، وسيمكنهم ذلك من دعم الماء السائل، وبالتالى الحياة الغريبة على أسطحهم.



إعلان تأجيل إطلاق التلسكوب الفضائى الجديد "CHEOPS"

بالإضافة إلى ذلك، سوف يبحث CHEOPS عن أى كواكب ربما تكون التلسكوبات السابقة قد غاب عنها فى أنظمة النجوم المعروفة ومراقبة الميزات المرئية لبعض الكواكب، مثل الحلقات أو الأقمار، وكل هذه المعلومات ستساعد العلماء على تحديد الكواكب التى يمكن أن تدرسها التلسكوبات المستقبلية بحثًا عن علامات على الحياة.

CHEOPS هو الأول من "مهام الفئة S فى وكالة الفضاء الأوروبية"، والتى ستتكلف أقل من 50 مليون يورو (55.7 مليون دولار)، بالإضافة إلى الملاحظات التى تم التخطيط لها وجدولها بالفعل، ستخصص وكالة الفضاء الأوروبية 20% من وقت التلسكوب للعلماء الذين تقدموا بطلب لاستخدامه فى مشاريع محددة.