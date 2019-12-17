تكنولوجيا: Realme تعلن رسمياً عن سماعة Buds Air اللاسلكية بسعر 56 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme اليوم عن سماعتها اللاسلكية Buds Air التي تنطلق مع حافظة شحن تدعم الشحن اللاسلكي، والتي تنطلق بسعر 56 دولار.

عقدت شركة Realme مؤتمرها اليوم في نيو دلهي، حيث قدمت هاتف Realme X2 في السوق الهندي، كما كشفت رسمياً عن سماعتها اللاسلكية Buds Air التي تنطلق بسعر جيد للمستخدمين.

تتوسع شركة Realme بإصداراتها من السماعات، حيث ينضم الإصدار الجديد Realme Buds Air إلى كلاً من سماعة Realme Buds، وأيضاً Realme Buds اللاسلكية.

وتتميز سماعة Realme Buds Air بتصميم من البلاستيك للحافظة الخاصة بالشحن، كما تدعم الحافظة الشحن اللاسلكي، أيضاً تتميز السماعة اللاسلكية بالإقتران السريع وبشكل تلقائي بالأجهزة ما أن يتم إخراج السماعة اللاسلكية من الحافظة.

كما تدعم سماعة Realme اللاسلكية معايير Google Fast Pair التي تتيح الإتصال الثابت والمستمر في السماعة اللاسلكية، أيضاً أكدت الشركة على أن السماعة اللاسلكية تأتي برقاقة R1 مخصصة، حيث من المقرر أن تدعم إستجابة سريعة في الإتصال بالبلوتوث 5.0.

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أيضاً تضم سماعة Realme Buds Air نمط خاص بالألعاب، الذي يدعم خفض تأخر الصوتيات حتى 120 ms، كما تضم كل جهة من السماعة اثنان من الميكروفونات، يدعم أحدهم المكالمات، كما يدعم الميكروفون الثاني إلغاء الضوضاء في المكالمات.

ويتميز bass في السماعة اللاسلكية بدعم 12مم لإنتاج صوتيات واضحة ونقية، أيضاً تضم السماعة مستشعر لإدارك إزالة السماعة من الأذن ليتم إغلاقها بشكل تلقائي، وتأتي السماعة اللاسلكية أيضاً بميزة التحكم باللمس لتشغيل الموسيقى أو الإيقاف المؤقت، أو إستقبال المكالمات، وأيضاً تنشيط المساعد الرقمي.

وقد أشارت Realme إلى أن سماعة Realme Buds Air اللاسلكية ستدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 3 ساعات، أو 17 ساعة مع الحافظة، ومن المقرر أن تتوفر السماعة بألوان الأصفر، الأبيض إلى جانب اللون الأسود، وتتوفر السماعة اللاسلكية للبيع بدءاً من 23 من ديسمبر بسعر 56 دولار.

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