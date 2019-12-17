شاهد الإطلاق الجديد لصاروخ Falcon 9

تعتزم شركة (سبيس إكس) SpaceX إطلاق صاروخ جديد يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، وهو الصاروخ الثالث عشر لها خلال العام الحالي.

ويُنتظر أن تُطلق الشركة صاروخ (فالكون 9) Falcon 9 خلال مدة تمتد لنحو ساعة تبدأ يوم الاثنين في الساعة 7:10 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي (4:10 فجر الثلاثاء بتوقيت الإمارات) وتنتهي في الساعة 8:38 مساءً (5:38 يوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات).

وسوف يستخدم الإطلاق معززًا صاروخيًا من المرحلة الأولى، وهو المعزز ذاته الذي طار في شهري أيار/مايو وتموز/يوليو من العام الحالي، وسوف يشمل محاولة هبوط لهذا المعزز، بالإضافة إلى محاولة لاستعادة كلا نصفي ألواح التغطية الانسيابية التي تُستخدم لحماية حمولة المركبة الفضاء أثناء العروج إلى الفضاء.

أما حمولة هذا الصاروخ فهي قمر صناعي أنشأته شركة (بوينج) Boeing يشتمل على حمولتين من عميلين مختلفين: خدمة البث الإذاعي المدفوعة اليابانية SKY Perfect JSAT، وقمر صناعي لاتصال النطاق العريض العالي السرعة من شركة Kratos.

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هذا، ويمكن مشاهدة البث من خلال لشركة (سبيس إكس) على موقع يوتيوب.