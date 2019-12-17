iPad و Apple Watch و AirPods أفضل أدوات لهذا العقد

اختارت مجلة التايم TIME ثلاثة أجهزة من آبل هي iPad و Apple Watch و AirPods ضمن قائمتها الصادرة حديثًا حول أفضل الأدوات التي تم إطلاقها هذا العقد، حيث تشتهر المجلة بتسليط الضوء دائمًا على أفضل الاختراعات والمنتجات كل عام، ولم يكن هذا العام مختلفًا، وبالنظر إلى أننا نقترب من نهاية عقد، فقد انتهزت المجلة الفرصة لنشر قائمة بأفضل 10 أدوات تم إطلاقها منذ عام 2010.

وتصدر حاسب آيباد iPad اللوحي القائمة كأفضل أداة في هذا العقد، وكان ستيف جوبز قد قدم حاسب آيباد في شهر يناير 2010، وهو على وشك الوصول إلى الذكرى العاشرة لإطلاقه خلال الشهر القادم، وقال محرر مجلة التايم، باتريك أوستن Patrick Austin: إن جهاز آيباد iPad قد أحدث تغييراً ثقافياً في طريقة تفكير الناس في الحاسب، بشكل يشابه ما فعله جهاز آيفون.

وأضاف “قبل ظهور iPad في عام 2010 كانت فكرة الحاسب اللوحي في الغالب أقرب إلى أفلام الخيال العلمي، وبينما كان لدى الشركات الأخرى متسع من الوقت لصنع أجهزة الحاسب المحمولة أو أجهزة الحاسب الشخصية القابلة للانفصال لمهاجمة أكبر نقاط ضعف جهاز iPad، إلا أن شركة آبل قامت باستمرار بتطوير نظام تشغيل المنصة iPadOS والعتاد”.

وقد تغير حاسب آيباد كثيرًا منذ الإعلان عن الجيل الأول، إذ طرحت شركة آبل نماذج بأحجام مختلفة ولأغراض مختلفة، وأعاد جهاز iPad Pro، الذي يعد الآن الطراز الأحدث، تعريف مفهوم آيباد بشاشة أكبر وقلم آبل الإلكتروني Apple Pencil والرقاقات المصممة من قبل آبل.

وتضمنت قائمة مجلة التايم منتجًا آخر من آبل، وهو ساعتها الذكية Apple Watch، والتي تم الكشف عنها في عام 2014، وذلك بالرغم من أن الشائعات حولها قد انتشرت على الإنترنت لسنوات عديدة قبل ذلك، وقال باتريك أوستن: بينما حاول الكثيرون، لم يتمكن أي شخص من مطابقة أداء وشكل ساعة آبل، والتي وضعت المعيار لما يمكن أن تفعله الساعة الذكية.

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وكشفت شركة آبل النقاب عن ساعتها الذكية لأول مرة كملحق للأزياء، لكن اتجاه المنتج قد تغير منذ ذلك الحين، وبالرغم من أن آبل لا تزال تقدم نماذج مختلفة بألوان مختلفة ورباطات مختلفة، إلا أن ساعتها الذكية Apple Watch تبرز اليوم أكثر من غيرها لميزاتها الصحية واللياقة البدنية.

وجرى إعادة تصميم Apple Watch Series 4، التي تم طرحها في عام 2018، واكتسبت مستشعرًا قادرًا على إنتاج تخطيط كهربائي للقلب (ECG)، كما قدمت آبل هذا العام Apple Watch Series 5 بشاشة تعمل دائمًا وبوصلة مدمجة.

وجرى ذكر AirPods أيضًا في قائمة مجلة التايم لأفضل الأدوات في هذا العقد، بحيث ظهرت هذه السماعات اللاسلكية لأول مرة في عام 2016، وغزت العالم وأصبحت المنتج الأكثر مبيعًا في هذه الفئة، ووفقًا للمجلة، فإنه سرعات من أصبحت AirPods أيقونة في حد ذاتها، وذلك بسبب جاذبيتها الجمالية وكذلك تأثيرها الثقافي الأكبر.

وذكرت المجلة حقيقة أن سماعات AirPods أصبحت رمزًا اجتماعيًا، وقارنتهم بجهاز آيبود iPod في الماضي، وأطلقت آبل الجيل الثاني من AirPods في وقت سابق من هذا العام مع ميزة “Hey Siri” وعلبة الشحن اللاسلكي، ووصلت في الآونة الأخيرة AirPods Pro مع ميزة إلغاء الضوضاء ومقاومة للماء بالإضافة إلى إدخال تحسينات أخرى بشأن جودة الصوت.

وفيما يلي قائمة أفضل الأدوات لهذا العقد التي نشرتها مجلة التايم: