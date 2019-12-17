Galaxy Note10 Lite سيدعم ميزة لا يدعمها Galaxy Note10 Plus

حصلت النسخة المخففة من هاتف (جالاكسي نوت10) Galaxy Note10 المرتقب من سامسونج Galaxy Note10 Lite في وقت سابق من الشهر الحالي – إلى جانب Galaxy S10 Lite النسخة المخففة من هاتف (جالاكسي إس10) Galaxy S10 – على ترخيص تقنية البلوتوث.

وكشف الترخيص أن الهاتفين (جالاكسي نوت10 لايت) Galaxy Note10 Lite و(جالاكسي إس10 لايت) Galaxy S10 Lite سوف يدعمان الإصدار 5.1 الأحدث من تقنية البلوتوث، الذي يجلب ميزة جديدة لا تتوفر في الهواتف التي تدعم تقنية (بلوتوث 5.0).

ولأن هاتف (جالاكسي نوت10 لايت) سيأتي – على غرار النسخة القياسية منه – مع قلم إلكتروني، فإن دعم تقنية (بلوتوث 5.1) سوف يتيح للمستخدمين إيماءات متقدمة وأكثر دقة، وذلك على نحو لا يتوفر لهاتفي (جالاكسي نوت10) و(جالاكسي نوت10 بلس) الحاليين.

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وسوف تتيح تقنية (بلوتوث 5.1) للمستخدمين معرفة مكان القلم في حال فقدانه بدقة متناهية.

يُشار إلى أن الكثير من التسريبات نُشرت خلال المدة الماضية عن النسخ المخففة من هاتفي (جالاكسي إس10)، و(جالاكسي نوت10)، ولكن لا يُعلم بعد متى تعتزم الإعلان عنهما، خاصةً مع اقتراب نهاية العام الحالي، وأن الأنظار مطلع العام المقبل سوف تتطلع إلى الهاتف الرائد المرتقب (جالاكسي إس11) Galaxy S11.