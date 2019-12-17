شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "خوفو" يبحث عن بديل لكوكب الأرض في الفضاء .. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وكالة الفضاء الأوربية "إيسا" لإطلاق القمر الصناعي "خوفو"، الذي وصفته بأنه سيكون "صائدا للكواكب" في الفضاء، حيث من المنتظر أن ينطلق مساء، من أجل البحث عن بديل لكوكب الأرض بحسب وكالة سبوتنيك.
ويسعى "خوفو" لمراقبة النجوم والكواكب في مدارات خارج المجموعة الشمسية، للبحث عن كواكب ذات أحجام مقاربة لكوكبي الأرض أو نيبتون، ودراسة إمكانية أن تكون صالحة للحياة، كما ستكون مهمة القمر"خوفو" أيضا قياس التغيرات الطفيفة في سطوع النجوم أثناء تحرك الكواكب حولها، وإجراء عمليات قياس دقيقة لأحجام الكواكب وكثافتها وكتلتها.
ويعد القمر"خوفو" نتاج لجهود مشتركة بين وكالة الفضاء الأوروبية وباحثين سويسريين، وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن "التعرف على كثافة الكوكب توفر أدلة حيوية حول تركيبه وبنيته، وتشيرعلى سبيل المثال إلى ما إذا كان صخريا في معظمه أم غازيا، أو ربما يحتوي على محيطات كبيرة".
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