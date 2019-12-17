تكنولوجيا: خدمة بث الألعاب Apple Arcade تتوفر الآن بإشتراك سنوي بقيمة 50 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ابل خدمة بث الألعاب Apple Arcade منذ البداية بإشتراك شهري بقيمة 5 دولار شهرياً، واليوم تقدم ابل الخدمة بإشتراك سنوي بسعر جيد للمستخدمين يصل إلى قيمة 50 دولار فقط.

رصد iFun.de إضافة إشتراك سنوي لخدمة بث الألعاب Apple Arcade بقيمة 50 دولار للمستخدمين، والذي يأتي أيضاً في المملكة المتحدة بقيمة 50 جنيه إسترليني وفي أوروبا بقيمة 50 يورو، حيث من المقرر أن تدعم قيمة الإشتراك السنوي المستخدمين في توفير 10 دولار سنوياً عند الإشتراك في الخدمة.

ولقد قدمت ابل هذا الإختيار أيضاً في خدمة Apple Music، التي تأتي أيضاً بقيمة أقل في الإشتراك عند إختيار المستخدمين الدفع المقدم سنوياً في الخدمة.

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يذكر أن شركة ابل قد توسعت خلال الفترة الماضية بمكتبة الألعاب الخاصة بخدمة Apple Arcade، والتي تشمل الآن مجموعة من الألعاب المتنوعة والتي تجذب إنتباه المستخدمين، ويأتي من بينها كلاً من لعبة Sayonara Wild Hearts، وSkate City، وUltimate Rivals: The Rink، كما تقدم ابل مكافآت لبعض المستخدمين.

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