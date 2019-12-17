شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Capella Space تستعد لإطلاق 7 أقمار صناعية خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة Capella Space الناشئة لبدء عملياتها التجارية في 2020، وذلك عبر إطلاق 7 أقمار صناعية ستوفر تصوير للكرة الأرضية قائمة على "رادار الفتحة التركيبية" والذي يعرف اختصارا بـ SAR والذي يُستخدم لإنشاء صور ثنائية أو ثلاثية الأبعاد للأشياء، مثل المناظر الطبيعية.

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، فمن المنتظر أن توفر هذه الأقمار الصناعية صور عالية الدقة للغاية للأرض مع وقت دوران سريع للغاية، وتشغيل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وجودة أعلى مما هو متاح حاليًا في السوق من الحلول الصغيرة الأخرى القائمة على الأقمار الصناعية.

وتقول كابيلا ، إنها تملك كل التمويل اللازم لإطلاق أقمارها الصناعية السبعة وتشغيلها في العام المقبل، كما أبرمت الشركة الناشئة صفقات مع العديد من عملاء الحكومة الأمريكية ، بما في ذلك عميل لدى القوات الجوية الأمريكية، فيما تعد تقنيتها مناسبة للتطبيقات الدفاعية.

حيث يمكنها التقاط بيانات عالية الدقة ليس فقط بجودة أعلى من المنافسين ، ولكن أيضًا لفترات أطول - يمكن أن توفر ما يصل إلى 10 دقائق من التقاط الصور النشط لكل مسار مداري ، والذي تقول الشركة حوالي 5 أضعاف ما يمكن أن يقدمه أقرب منافس له بسبب قيود استهلاك الطاقة.