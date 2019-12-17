شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تعرض الآن أماكن تواجد محطات الشحن الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت شركة جوجل ميزة جديدة لخدمة الخرائط التابعة لها، والتى تتيح للمستخدمين القدرة على معرفة أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية استندا إلى نوع الشاحن الكهربائي.

وبحسب موقع toi الهندى، فهناك أنواع مختلفة من موصلات الشحن المستخدمة من قبل العديد من الشركات المصنعة للسيارات، ومنذ ظهور مرفق البحث EV على خرائط جوجل، كان المستخدمون يعانون من صعوبة الوصول إلى محطات الشحن الكهربائية الصحيحة التى تتوافق مع سيارتاهم.

وسيكون التحديث الأخير بالتأكيد مريحًا للسائقين يوميًا، وسيسهل عليهم قيادة السيارة إلى محطة الشحن المتوافقة، ولاستخدام الميزة الجديدة، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى خرائط Google> الإعدادات> إعدادات السيارة الكهربائية> Your Plugs> اختر وحفظ، وقد كشفت خرائط جوجل مؤخرًا عن أنها تمكنت من تصوير أكثر من 10 ملايين ميل من صور التجوّل الافتراضي - وهي مسافة يمكن أن تدور حول العالم أكثر من 400 مرة.

كما أعلنت الشركة أيضًا أن برنامج Google Earth يتيح الآن للأشخاص تصفح أكثر من 36 مليون ميل مربع من صور الأقمار الصناعية عالية الدقة من مختلف مقدمي الخدمات - تغطي أكثر من 98 في المائة من إجمالي السكان - لرؤية العالم من الأعلى.