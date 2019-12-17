شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "عِقد من التكنولوجيا" .. تقنيات وخدمات غيرت العالم فى 10 سنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب العقد الحالي من نهايته، وبالنظر إلى الأشياء التى وفرتها إلينا التقنية خلال السنوات العشر الماضية، نجد أن هناك الكثير من المنتجات التى ظهرت خلال هذه الفترة، حيث كان العالم مختلف فى 2009 عما نعيشه في وقتنا الحالي، فلم يكن سكان الأرض في ذلك الوقت يمتلكون أي فكرة عن شكل أجهزة ايباد من أبل، أو التفكير في مشاركة صورهم على انستجرام.

وبالنظر إلى العشر أعوام الأخيرة، نجد أن العقد الماضى قد قدم لنا بعضًا من أكثر تطبيقات السوشيال ميديا المحبوبة في العالم بالإضافة إلى العديد من الأدوات الأخرى التى نعتمد عيلها بشكل يومى، أما بالنسبة للعقد القادم، فليس هناك أي فكرة عما يمكن توقعه، لكن ستكون شبكات الجيل الخامس 5G بالتأكيد نقطة كبيرة في أوائل عام 2020، كذلك تشير الشائعات إلى أن نظارات الواقع المعزز قد تجذب الانتباه ايضا، وفيما يلى نعرض أبرز المنتجات التى ظهرت على مدار العام الماضى:

2010

Pinterest

شهد هذا العام ظهور منصة "بنترست" في مارس، وهي شبكة اجتماعية لنشر الصور، إلا أن مبدأ عمل بنترست مختلف قليل عن وسائل التواصل الاجتماعي الاخرى، فكل مشترك في بنترست بإمكانه عمل لوحة حائط أو عدة لوحات حائط افتراضية، ثم يقوم المشترك بعد ذلك بتدبيس أو تعليق صورا أو مقاطع فيديو يجدها مثيرة لاهتمامه ويرغب بالاحتفاظ بها في أحد لوحات الحائط الخاصة به.

iPad

هو جهاز لوحي مصمم من قبل شركة أبل وتقوم بتصنيعه شركة فوكسكون، وقد ظهر في شهر أبريل ويعمل الجهاز بنظام تشغيل iPad OS وتدعم شاشته اللمس المتعدد ويقوم بتشغيل عدة أنواع من الوسائط من ضمنها الصحف، المجلات، الكتب الرقمية، الكتب النصية، الفيديو، الموسيقى والألعاب وجميع برامج آي فون، يوجد نسختان من الجهاز نسخة تحتوي على جيل ثالث وواي فاي وأخرى تحوي واي فاي فقط.

Instagram

هو تطبيق مجاني لتبادل الصور وشبكة اجتماعية أيضًا، أطلق في أكتوبر عام 2010 ومستحوذ حالياً من قبل فيس بوك، ويتيح للمستخدمين التقاط صورة وإضافة فلتر رقمي إليها ثم مشاركتها في مجموعة متنوعة من خدمات الشبكات الاجتماعية وشبكة انستجرام نفسها.

2011

Twitch

كان هذا العام بداية ظهور خدمة البث "تويتش" الشهيرة، والتى ظهرت في يناير، وهو عبارة عم منصة بث مرئي حي تملكها شركة أمازون، وقد بدأ تويتش في يونيو 2011 متفرعًا من منصة البث المرئي الحي للموضوعات العامة Justin.tv. يركز موقع تويتش في الأساس على ألعاب الفيديو، وحلول ألغازها التي يقدمها المستخدمون، وبث مسابقات الرياضة الإلكترونية، وغير ذلك من الأحداث المتعلقة بالألعاب.

Snapchat

هو تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة وضعها إيفان شبيجل وبوبي ميرفي، ثم طلبة جامعة ستانفورد، ويمكن عن طريق التطبيق، للمستخدمين التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات، وإضافة نص ورسومات، وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين، ومن المعروف أن هذه الصور ومقاطع الفيديو المرسلة على أنها "لقطات".

Advertisements

2013

Slack

ظهرت خدمة Slack في أغسطس، وهو خدمة سحابية ضمن مجموعة ملكية فريق التعاون الأدوات والخدمات التي تأسست من قبل ستيوارت باترفيلد، وقد بدأ سلاك كأداة داخلية تستخدم من قبل شركته، Slack Technologies في مرحة تطوير Glitch، وهي لعبة انترنت ميته الان.

2014

Amazon Echo

شهد هذا العام ظهور سماعات أمازون الذكية "أمازون إيكو في نوفمبر، وهي عبارة عن سماعة بلوتوث مستقلة مزودة بمجموعة من الميكروفونات بعيدة المجال، يمكنها سماعك على مسافة متوسطة، مع اتصال Wi-Fi بسحابة Amazon بشكل دائم، وبالإمكان إيقاظ الجهاز بنطق كلمة Alexa، وهو اسم المساعد الافتراضي الخاصّ بأنظمة وأجهزة شركة Amazon

2015

Apple Watch

شهد ظهور ساعة أبل الذكية Apple Watch، وهي عبارة عن سلسلة ساعات ذكية، أعلن عنها تيم كوك في 9 سبتمبر 2015 في مؤتمر أبل المتعلق بجهاز آي فون 6، وهي الأولى من نوعها في المجال التقني لشركة أبل، وفي 9 أبريل 2014، كشفت شركة آبل في حدث خاص أقامته في مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة كل التفاصيل عن مميزات الساعة وموعد توفرها في الأسواق وأسعارها.

2016

TikTok

ظهر تيك توك في سبتمبر، وهو عبارة عن شبكة اجتماعية صينية لمقاطع الفيديو الموسيقية، وتعتبر شبكة تيك توك اليوم منصة رائدة في مقاطع الفيديو القصيرة في آسيا، إذ شهد تطبيقها للهواتف المحمولة أسرع نمو في العالم وأيضاً صارت المنصة الاجتماعية الأكبر للموسيقى والفيديو على الصعيد العالمي، وقد وصل مستخدمي التطبيق إلى 150 مليون مستخدم نشط يوميا (500 مليون مستخدم نشط شهريا) في يونيو عام 2018، وكان التطبيق الأكثر تثبيتاً في الربع الأول من عام 2018 بـ 45.8 مليون تثبيت.

AirPods

ظهرت سماعات "آير بودز" في ديسمبر 2016، ويمكن تشغيلهم كسماعات بلوتوث مع أجهزة آبل والأجرة الأخرى التي تدعم التشغيل عبر البلوتوث.