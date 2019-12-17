شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن.. مستخدمو جوجل يمكنهم تحديد موعد تشغيل "الوضع المظلم" على أندرويد 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل "الوضع المظلم" على الكثير من الاهتمام في العامين الماضيين، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى المزايا التي يتمتع بها Dark Mode مثل تحسينات البطارية وحماية الأعين، وعلى الرغم من أن التطبيقات كانت أول من تبني Dark Mode، إلا أن نظام أندرويد 10 وفر للمستخدمين دعم Dark Mode على مستوى النظام.

لكن بحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد وفرت جوجل للمستخدمين مؤخرا ميزة تجعل من السهل "جدولة " موعد تشغيل الوضع المظلم على أندرويد، ولعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن هذه الميزة كانت متوفرة في Android 10 Beta، لكن تمت إزالتها قبل إطلاق الإصدار النهائي.

حيث لاحظت جوجل أن الميزة ستؤثر سلبًا على تجربة المستخدم حيث ستقوم بإعادة تشغيل التطبيقات عند تفعيل Dark Mode، لكن مؤخرا أكد أحد مهندسي جوجل أنه سيتم إضافة الميزة إلى إصدار مستقبلي يشير إلى توفر نظام أندرويد 11.