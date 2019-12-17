شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح للمستخدمين قريبا الترجمة فى الوقت الفعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد خدمة الترجمة من جوجل إحدى الخدمات القليلة التي يمكنها ترجمة عدد من اللغات بدقة كبيرة، مما يساعدك على فهم اللغات التي لا تفهمها، ومع ذلك، لا يمكنها تقديم ترجمة في الوقت الفعلي مثل مساعد جوجل، ولكن الخبر السار هو أنه قد يكون بإمكانها قريبًا فعل ذلك في الأيام القادمة.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فتقوم شركة جوجل حاليا باختبار ميزة جديدة تسمى Continuous Translation لتطبيق Google Assistant، وستوفر هذه الميزة ترجمة فورية غير متقطعة في الوقت الفعلي، وللاستفادة من هذه الميزة الجديدة، ستحتاج إلى الضغط على أيقونة "الاستماع"، التي تظهر بجوار أيقونات الكاميرا والمحادثة في التطبيق.

وبمجرد الضغط على أيقونة الاستماع، سيقوم التطبيق بإعادة توجيهك إلى نافذة جديدة باستخدام زر ميكروفون كبير في الأسفل، وستحتاج بعد ذلك إلى تحديد لغتك واللغة التي تحتاج إلى ترجمتها، حيث يمكنك الآن التحدث أثناء الضغط على زر الميكروفون وسيقوم التطبيق بترجمة كل ما تتحدثه إلى اللغة المستهدفة، كما ستتمكن أيضًا من تغيير حجم النص المترجم وتغيير السمة والتبديل لإظهار النص الأصلى.