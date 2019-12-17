شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق فوتوشوب على أجهزة أيباد يحصل على تحديث جديد.. اعرف إيه هو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة أدوبي تحديثا جديدا لتطبيق "فوتوشوب" على أجهزة أيباد من أبل، والذى يوفر للمستخدمين ميزة تعتمد على القدرة على "تحديد العناصر" داخل الصور.

وبحسب موقع phonearena الأمريكى فإن هذه الميزة الجديدة تتيح لتطبيق فوتوشوب تحديد العناصر داخل الصور بشكل تلقائي وسريع، ويتم ذلك باستخدام تقنية Sensei AI للتعلم الآلى التى طورتها Adobe.

ويمكن الآن للمستخدمين تحديد العناصر على التطبيق بضغطة واحدة فقط، ولن تكون هناك حاجة إلى تحديد إضافى أو تحسينات دقيقة، فيما تدعى أدوبى أن الميزة ستعمل على iPad تمامًا كما تعمل على سطح المكتب، على الرغم من أنها أكثر فائدة على الجهاز اللوحى نظرًا لأنه يصعب تحديدها على شاشات أصغر.

فيما تقول أدوبى إنها تخطط لضبط الميزة لتعمل بشكل أفضل على مواضيع أكثر تعقيدًا مثل الشعر والفراء، ومن المفترض أن يتم طرح هذه التحسينات على كل من سطح المكتب وiPad عندما تكون جاهزة في العام المقبل.