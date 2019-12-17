شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء يحذرون مستخدمى أندرويد.. احذف هذه التطبيقات "الخطيرة" الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر باحثون من شركة الأبحاث الأمنية Barracuda Networks من أن الآلاف من التطبيقات على منصة أندرويد التابعة لشركة جوجل، والتي تحمل عنوان عيد الميلاد Christmas بها عيوب أمنية "خطيرة"، والتي قد تسمح لهم بسرقة بياناتك الشخصية.

وبحسب موقع mirror البريطانى، فقالت الباحثة فليمنج شي: "في حين أن الأمن السيبراني يمثل دائمًا مصدر قلق، إلا أن مجرمي الإنترنت في هذا الوقت من العام على وجه الخصوص يتطلعون إلى الاستفادة من المتسوقين المنشغلين الذين يتنازلون عم حذرهم، وخاصة أولئك الذين يستخدمون الهواتف المحمولة.

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وأضافت "يمكن أن تؤدي العطلات إلى زيادة في مجموعة متنوعة من التهديدات؛ في الاندفاع المزدحم بالحصول على صفقات جيدة، قد يكون المتسوقين أقل وعياً بمن يشترون منه ومن الأرجح أن يتجاهلوا التحذيرات الحمراء"، وقد استخدم الباحثين خدمة الحماية من التهديدات المتقدمة من Barracuda لتحليل أكثر من 4200 تطبيق عيد الميلاد، بما في ذلك تطبيقات التسوق والألعاب.

وكشف تحليلهم أن سبعة تطبيقات أظهرت سلوكًا ضارًا، بينما تضمن 35 تطبيقًا برامج إعلانية، وفي الوقت نفسه، تم العثور على 165 تطبيقًا تحتوي على مجموعات أو أذونات مفرطة أو خطيرة يمكن أن تسمح لهم بجمع وسرقة التفاصيل الشخصية.

وبناءً على النتائج، يحث Barracuda المستخدمين على تنزيل التطبيقات فقط من الأسواق المعترف بها رسميًا والتحقق من تفاصيل التطبيقات، وأضافت " شي": "انظر إلى مراجعات المستخدم (أو عدم وجودها) ومدة وجود التطبيق. كن على دراية بالأذونات التي تمنحها، خاصة تلك المشبوهة التي يمكن أن تعرض بياناتك الشخصية وجهات الاتصال للخطر، بصرف النظر عما إذا كان التطبيق نفسه ضارًا أم لا.