شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا سمى القمر بهذا الاسم وما سبب تسمية أقمار الكواكب الأخرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان البشر على دراية بهذا الجرم السماوي الأبيض العظيم في السماء منذ أن جاءوا الأرض لأول مرة، ويتغير مظهر القمر مع مرور الشهور، حيث ينتقل عبر مراحل من اكتمال القمر إلى القمر الجديد، ويعود مرة أخرى، ولكن من أين جاءت كلمة القمر للتعبير عن هذا الجسم الفضائى؟

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإن الأرض لها قمر واحد، والذى يسمى "moon" في العالم الناطق باللغة الإنجليزية، لأن الناس في العصور القديمة كانوا يستخدمونه لقياس مرور الأشهر.

ويمكن تتبع كلمة القمر إلى كلمة mōna، وهي كلمة إنجليزية قديمة تعود إلى العصور الوسطى، حيث تشارك Mōna أصولها بالكلمات اللاتينية metri ، والتي تعني القياس، و menis، والتي تعني الشهر، لذلك فإنه يسمى كذلك لأنه يستخدم لقياس الأشهر.

وكان السؤال الثانى هو لماذا الأقمار حول الكواكب الأخرى لها أسماء، بينما القمر لدينا هو مجرد القمر؟

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عندما تم تسمية القمر، كان الناس يعرفون فقط عن قمرنا، ولكن تغير كل ذلك في عام 1610 عندما اكتشف عالم الفلك الإيطالي جاليليو جاليلي ما نعرفه الآن بأنه أكبر أقمار كوكب المشتري الأربعة.

واكتشف علماء فلك آخرون عبر أوروبا خمسة أقمار حول زحل خلال القرن السابع عشر، وأصبحت هذه الأشياء تُعرف باسم أقمار لأنها كانت قريبة من كواكبها، تمامًا مثل قمرنا قريب من الأرض، لذلك فهى من حملت اسم قمرنا.

ومن هنا منحت لكل من الأقمار المكتشفة حديثًا أسماء للتعرف عليها من بين العدد المتزايد من الكواكب والأقمار التي عثر عليها علماء الفلك في النظام الشمسي.

ولعل الكثير من هذه الأسماء جاءت من الأساطير اليونانية، ويواصل علماء الفلك العثور على أقمار جديدة تدور حول الكواكب في نظامنا الشمسي.