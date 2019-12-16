علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: من عطارد لبلوتو.. اعرف حجم كواكب النظام الشمسى (صور)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أى من الكواكب الشمسية الثمانية هو الأصغر، إنه كوكب عطارد،  فإن العلماء قدروا حجم كل كوكب فى النظام الشمسى، وما توصلوا له أن الأرض لديها كتلة ما يقرب من 5،970،000،000،000،000،000،000،000،000،000 كيلوجرام.

 

ووفقا لما ذكره موقع "spaceplace.nasa"، نقدم جميع الكواكب الموجودة في نظامنا الشمسي بالترتيب من الأقل كثافة إلى الأكثر كثافة.

 

1- عطارد، فحجمه خمس الأرض.

 

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2- المريخ، فحجمه نصف الأرض.

 

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3- الزهرة

 

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4- الأرض

 

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5- أورانوس

 

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6- نبتون

 

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7- زحل 

 

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8- المشترى هو الأكبر على الإطلاق

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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