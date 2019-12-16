شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من عطارد لبلوتو.. اعرف حجم كواكب النظام الشمسى (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أى من الكواكب الشمسية الثمانية هو الأصغر، إنه كوكب عطارد، فإن العلماء قدروا حجم كل كوكب فى النظام الشمسى، وما توصلوا له أن الأرض لديها كتلة ما يقرب من 5،970،000،000،000،000،000،000،000،000،000 كيلوجرام.

ووفقا لما ذكره موقع "spaceplace.nasa"، نقدم جميع الكواكب الموجودة في نظامنا الشمسي بالترتيب من الأقل كثافة إلى الأكثر كثافة.

1- عطارد، فحجمه خمس الأرض.

2- المريخ، فحجمه نصف الأرض.

3- الزهرة

4- الأرض

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5- أورانوس

6- نبتون

7- زحل

8- المشترى هو الأكبر على الإطلاق