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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من عطارد لبلوتو.. اعرف حجم كواكب النظام الشمسى (صور) والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "spaceplace.nasa"، نقدم جميع الكواكب الموجودة في نظامنا الشمسي بالترتيب من الأقل كثافة إلى الأكثر كثافة.
1- عطارد، فحجمه خمس الأرض.
2- المريخ، فحجمه نصف الأرض.
3- الزهرة
4- الأرض
5- أورانوس
6- نبتون
7- زحل
8- المشترى هو الأكبر على الإطلاق
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