تكنولوجيا: لو سمعت عنه ومش فاهمه.. اعرف يعنى إيه blockchain

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت مؤخرا تقنية "البلوك تشين" كإحدى التقنيات الواعدة للمستقبل، حيث يزداد الاعتماد عليها يوما عن الآخر، إلا أن الكثير من المستخدمين قد لا يعرفون ما الذى تشير إليه هذه التقنية، وهو ما نطرحه كما يلى:
هى عبارة عن سلسلة طويلة من البيانات المشفرة والموزعة على الملايين من أجهزة الكمبيوتر والأشخاص حول العالم، والتى تسمح لأطراف كثيرة بإدخال المعلومات والتأكد منها، حيث يملك كل جهاز كمبيوتر أو جهة فى هذه السلسلة نفس المعلومات، وفي حالة تعطل جزء منها تم اختراقه لا يؤثر على باقى السلسلة، وهو ما يجعله سجل علني مشفر وآمن، وسلسلة قوية من الثقة.
فوائد البلوك تشين
لعل أبرز فوائد تقنية البلوك تشين تظهر في الحفاظ على الخصوصية، فهي توفر إمكانية إجراء المعاملات سواء التجارية أو غيرها دون الحاجة إلى تبادل معلومات شخصية، فتقنية بلوك تشين وسلسلة الثقة تمنحان الشركة الثقة بأن المبرمج مؤهل وعمله ممتاز دون أن يحتاج إلى طرف مركزى لإثبات ذلك ودون أن يقدم معلومات أو تفاصيل شخصية.
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