تكنولوجيا: نتائج إختبارات AnTuTu لآداء معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 865

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أختبر معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 865 في AnTuTu Benchmark مؤخراً، حيث عقدت مقارنة بين آداء المعالج الجديد والإصدار الحالي Snapdragon 855 Plus.

كشفت شركة كوالكوم مؤخراً عن معالج Snapdragon 865 الجديد خلال فعاليات Snapdragon Tech Summit 2019، الذي جاء بأنوية A77 التي تركز على أنوية Kryo 585 مع بنية ثلاثية تتصمن نواة Kryo 585 رئيسية ترتكز على A77 وبسرعة 2.84GHz، وثلاثة من أنوية Kryo 585 التي ترتكز على أنوية A77 لدعم الآداء وبسرعة 2.42GHz، كما تضم الرقاقة 4 من أنوية Kryo 585 التي ترتكز على A55 بسرعة 1.80GHz، حيث ترتكز الرقاقة على معمارية سامسونج EUV بتقنية 7LPP ودقة تصنيع 7 نانومتر.

ومن المقرر أن تدعم رقاقة Snapdragon 865 آداء أفضل بنسبة 25% من رقاقة Snapdragon 855، كما تأتي بكرت شاشة Adreno 650، مع تحسينات بنسبة 25% عن كرت Adreno 640.

أيضاً تدعم رقاقة Snapdragon 865 الوصول إلى سرعات 2 gigapixels في الثانية، مع دعم تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار في الثانية، مع دعم صور حتى دقة 200 ميجا بيكسل.

نتائج إختبارات AnTuTu Benchmark

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تفوق معالج Snapdragon 865 في إختبارات AnTuTu 8 على هاتف iPhone 11، كما جاءت رقاقة Snapdragon 865 في المركز الثاني بعد iPhone 11 في إختبارات Geekbench 5 في إختبارات الأنوية الآحادية.

أيضاً جاء معالج Snapdragon 865 في المركز الثاني في إختبارات Geekbench 5 للأنوية المتعددة بفارق بسيط عن iPhone 11.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Mi 10 من شاومي العام المقبل مع معالج Snapdragon 865، على أن ينطلق الهاتف رسمياً في الربع الأول من 2020، أيضاً تخطط Oppo لإطلاق هاتفها الأول بمعالج Snapdragon 865 أيضاً في الربع الأول من 2020، كما تنضم لاحقاً ZTE بهاتف Axon 10s Pro 5G، وأيضاً Vivo، وبالتأكيد تقدم سامسونج المعالج في بعض نماذج سلسلة هواتف Galaxy S11.

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