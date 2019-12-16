جهاز Xbox Series X سيكون أكثر قوة من Playstation 5، وفقا لمايكروسوفت

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا كل من مايكروسوفت و Sony أنها تعمل بالفعل على الجيل المقبل من أجهزة الألعاب المنزلية الخاصة بها، مما يعني أن حرب أجهزة الألعاب المنزلية على وشك أن تبدأ من جديد. لذا، ما هي المنصة التي ستهيمن على المشهد من جديد؟ شهدت الجولة السابقة هيمنة شركة Sony على المشهد بفارق كبير، ولكن هل يستطيع جهاز Xbox Series X الأحدث من شركة مايكروسوفت أخذ زمام المبادرة هذه المرة؟

وفقا لما قاله رئيس قسم Xbox في شركة مايكروسوفت، السيد Phil Spencer، فيبدو أن الشركة تعتمد على ذلك وأنها تأمل في تحقيق ذلك من خلال جهازها الجديد بإعتباره الأقوى. أثناء حديثه مع موقع GameSpot، لمح السيد Phil Spencer إلى أن جهاز Xbox Series X القادم يمكن أن يكون أقوى من جهاز Playstation 5 القادم من Sony بحيث صرح بالقول : ” كان هدفنا دائمًا هو بناء أقوى جهاز ألعاب ممكن، وأعتقد أننا حققنا ذلك. نحن نحب الريادة في القوة والأداء وأشعر أننا سنكون هناك مرة أخرى “.

سبق أن إقترحت الشركة أن جهاز Xbox Series X سيكون أقوى بثمانية أضعاف من Xbox One وأقوى مرتين من Xbox One X. أما بالنسبة لشركة Sony، فقد أكدت لنا فقط وجود جهاز Playstation 5 لكنها لم تصل بعد إلى حد الإعلان الفعلي عن المواصفات.

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هذا يعني أنه ليست لدينا فكرة عما إذا كانت مايكروسوفت قد فازت بالفعل على Sony من حيث الأداء، ولكن يبدو أن هذا هو ما تهدف إليه الشركة.