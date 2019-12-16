جوجل توقف تراخيص حزمة Google Mobile Services لجميع الهواتف الجديدة المخصصة للسوق التركي

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة جوجل أنها لن تصدر تراخيص حزمة Google Mobile Services للهواتف الذكية المخصصة للسوق التركي. لا يشمل هذا فقط الشركات المصنعة المحلية بل جميع الشركات المصنعة لأجهزة الأندرويد. لاحظ أن هذا لا علاقة له بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فهذا يتعلق بإختيار محرك البحث الإفتراضي على الهواتف.

الطرازات الحالية التي يستخدمها المستخدمون وتلك التي لا تزال في المتاجر ستواصل إستخدام حزمة التطبيقات Google Mobile Services. ومع ذلك، يبدو أن شركة جوجل قررت توقيف تحديثات نظام التشغيل أيضًا، وهذا ما قد يشكل مشكلة للعديد من الأطراف.

بدأ هذا عندما قامت شركة Yandex الروسية بتقديم شكوى تقول فيها أن شركة جوجل غيرت إتفاقيات توزيع البرمجيات الخاصة بها بطريقة أزالت خيار تغيير محرك البحث الإفتراضي. إنحازت هيئة المنافسة في تركيا إلى شركة Yandex وفرضت غرامة على شركة جوجل بقيمة 17.4 مليون دولار أمريكي.

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أجرت شركة جوجل منذ ذلك الحين بعض التغييرات، ولكنها لم ترضي هيئة المنافسة التركية لأنه لا يزال المستخدمون غير قادرين على إختيار محرك البحث الإفتراضي. فرضت هيئة المنافسة التركية غرامة إضافية قدرها 0.05 في المئة من إيرادات جوجل اليومية حتى يتم حل المشكلة، مما أعطى الشركة فترة 60 يومًا للطعن في القرار.

مارست شركة جوجل ضغوطًا على وزير التجارة التركي وزعيم هيئة المنافسة لتغيير الحكم، وفقًا لما أوردته جريدة Haberturk المحلية، والتي نشرت هذه القصة لأول مرة.

أعلنت الهيئة التنظيمية عن النتائج الأولية لتحقيق آخر، قائلة إن جوجل قد أساءت إستخدام موقعها المهيمن في مجال البحث والإعلان الرقمي للدفع بخدماتها على حساب الخدمات المنافسة المحلية.