مواصفات و مميزات Huawei Nova 5T مع العيوب و التعليق على السعر

وسط ازمة Huawei تعلن الشركة عن Huawei Nova 5T الجديد الخاص بها. الذي يأتي بمواصفات قوية جداً و بسعر رخيص من الشركة. تعزز به الشركة موقعها في الفئة المتوسطة تحت العليا و فوق الإقتصادية. و بالرغم من مشكلة هواوي مع الولايات المتحدة الا ان هواوي اطلقت هذا الجهاز بخدمات Google بدون مشاكل. و يرجع ذلك لكون الجهاز نسخة من هاتف Honor 20 pro و لكن بسعر ارخص. في هذا المقال نعرض لكم المواصفات و المميزات و عيوب الهاتف مع التعليق على سعره

مواصفات Huawei Nova 5T

المعالج HiSillicon Kirin 980 دقة تصنيع 7 نانو متر ثماني النواة (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) الشاشة بحجم 6.26 وصة من نوع IPS LCD بدقة 1080×2340 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB او 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB الكاميرا الخلفية رباعية الكاميرا الأساسية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8 كاميرا Macro بدقة 2MP و فتحة f/2.4 كاميرا بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultrawide حساس عمق Depth Sensor بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 Advertisements الكاميرا الأمامية كاميرا بدقة 32MP و فتحة f/2.0 البطارية بحجم 3750mah تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5Watt

مميزات Huawei Nova 5T

الشاشة

شاشة الهاتف IPS و كنت افضل ان يصدر الهاتف بشاشة Super AMOLED او OLED. و لكن شاشة الهاتف الـIPS تأتي بتصميم الـPunch hole الشهير الذي رأيناه في هواتف Honor V20 و Galaxy S10 و Honor V30 و ذلك لوضع الكاميرا الأمامية بدون وجود الـNotch كما ان الشاشة بجودة FHD+ مما تساعد على عرض اي محتوى بدون مشاكل و بوضوح عال. الشاشة الخاصة بالجهاز مناسبة بشكل كبير. و لن تكون سيئة على الإطلاق

الكاميرات

تركيبة الكاميرات الخلفية في الهاتف تكررت كثيراً لكنها لاتزال مميزة من وجهة نظري. 4 كاميرات بـ4 استعمالات مختلفة امر جيد جداً. الأساسية بـ48MP و فتحة f/1.8 ستساعدك على التقاط صور بجودة عالية و تفاصيل قوية سواء في الصباح او في الليل. مع كاميرا الـWideangle لصور الـLandscape و كاميرا الـMacro المميزة لإلتقاط صوراً للأشياء ذات التفاصيل المصغرة مع حساس عمق خاص بصور الـPortrait و اضافة تأثيرات الـBokeh وما يشبهها. مما يجعل كاميرات الهاتف ممتازة لكل اغراض التصوير المختلفة. فقط ينقصها التجربة للحكم النهائي

الأداء و القيمة مقابل السعر

الهاتف يأتي بمعالج رائد و هو HiSilicon Kirin 980 لك ان تتخيل قوة الهاتف بهذا المعالج و كمية التطبيقات و الألعاب التي يمكنه تشغيلها معالج رائد مثل هذا سيكون مناسباً بشكل كبير للألعاب القوية كالعاب مثل PUBG و Fortnite و COD. في وجود ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6GB أو 8GB ستساعد على تعدد المهام على الجهاز و الـMulti tasking بشكل كبير. فيمكنك تشغيل اكثر من تطبيق بسهولة و التنقل بينهم بدون اي مشاكل. اضافة الى ذلك فسعر الهاتف مع هذه المواصفات يجعله من افضل الهواتف في فئته بشكل كبير و يحقق قيمة مقابل السعر بشكل كبير

مميزات اخرى

دعم الهاتف لتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5Watt جيدة جداً

الجهاز يصدر بخدمات Google برغم مشاكل Huawei مع الولايات المتحدة الأمريكية

الهاتف يقدم قيمة عالية مقابل السعر

عيوب Huawei Nova 5T

الهاتف لا يحتوي على مدخل للسماعات 3.5mm

الهاتف لا يحتوي على مدخل ذاكرة خارجي

استعمال الزجاج يجعل الهاتف معرضاً للكسر اكثر

كان من الأفضل استعمال شاشة Super AMOLED او OLED

البطارية ليست كبيرة بشكل منافس

سعر Huawei Nova 5T

بدأ الحجز المسبق للهاتف بسعر 6500 جنيه للهاتف. اذا ما قارنا السعر مقابل المواصفات فالهاتف رخيص شديد الرخص ولا يوجد في فئته ما ينافسه نهائياً. بدراسة القيمة مقابل السعر فشركة هواوي توفر خدمات بعد بيع جيدة. و مع هاتف بمواصفات قوية يمكن ان اقول بأن هذه حتى الآن تعد من افضل القيم مقابل السعر. خاصة ان هذا الهاتف هو نسخة من Honor 20 pro الذي بسعر 11 الف جنيه تقريباً. و بخدمات Google بدون مشاكل. فلم لا ؟.