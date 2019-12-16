تكنولوجيا: سامسونج تدعم هاتف Galaxy S11 Plus بمستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل وتقنية Bayer

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات نشرت اليوم على تويتر عن تفاصيل جديدة حول هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S11 Plus، حيث من المقرر أن ينطلق الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل مع تقنية Bayer لدمج 9 بيكسل في 1.

بدأت العملاق الكوري في العمل على تطوير سلسلة هواتف Galaxy S11، التي تجذب بالفعل الكثير من التسريبات في الفترة الأخيرة، واليوم كشف عن تفاصيل جديدة حول هاتف Galaxy S11 Plus.

تنطلق سلسلة هواتف Galaxy S11 في مؤتمر يعقد في 18 من شهر فبراير القادم، ولقد تم تأكيد تقنية Bayer لدمج 9 بيكسل في نقطة 1 مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، كما عرض تصميم الهاتف في صورة رصدت على تويتر.

وتتبنى هواتف Galaxy S القادمة التصميم المميز لسلسلة هواتف Galaxy M، وGalaxy A، بشكل خاص في التصميم المستطيل للكاميرة الخلفية في الزاوية اليسرى.

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أيضاً تشير التوقعات إلى أن مستشعر Galaxy S11 Plus بدقة 108 ميجا بيكسل سيدعم إنتاج صور بدقة 12 ميجا بيكسل، على أن تتميز الصور بأعلى وضوح، كما يصل حجم البيكسل المدمج في نقطة واحدة إلى 2.4μm.

كما يظهر مستشعر periscope في نهاية إعدادات الكاميرة الخلفية، ومن المتوقع أن يأتي المستشعر العلوي بزوايا عرض واسعة كما يظهر في الصورة، لذا من المتوقع أن يأتي المستشعر الرئيسي في منتصف إعدادات الكاميرة، لذا سيكون مستشعر periscope المستشعر الثالث الذي يدعم التكبير، ومن المتوقع أن يضم الهاتف أيضاً مستشعر ToF وفلاش LED محجوب في الجانب الأيمن لإعدادات الكاميرة التي تظهر في الصورة المسربة.

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