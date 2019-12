الهاتف +Galaxy S11 سيدعم تكنولوجيا ” 9to1 Bayer ” في الكاميرا الأساسية 108MP

فاطمة أيت طالب - دبي - بناءً على التسريبات والشائعات التي حصلنا عليها حتى الآن، فيبدو أن شركة سامسونج تعمل بجد على تشكيلة Galaxy S11 Series، وهي التشكيلة التي من المقرر أن تصل في أوائل العام المقبل. كشف المسرب الصيني الشهير Ice Universe أن الهاتف +Galaxy S11 سيضم مستشعر بدقة 108 ميغابكسل يدعم تكنولوجيا دمج البكسلات ” 9to1 Bayer “.

في تغريدة منفصلة، عرض نفس المصدر جزء من تصميم الهاتف. وإنطلاقا من هذا التسريب والتسريبات السابقة، فيبدو أن تشكيلة Galaxy S11 Series القادمة ستتبنى تصاميم Galaxy A Series و Galaxy M Series من خلال الإعتماد على وحدة ضخمة مستطيلة الشكل في الزاوية اليسرى العليًا لإيواء الكاميرات.

عندما يتم تفعيل تكنولوجيا دمج البكسلات ” 9to1 Bayer ” والتي تعمل على دمج 9 بكسلات لتشكيل بكسل واحد كبير، فهذا الأمر سيؤدي بمستشعر 108 ميغابكسل في الهاتف +Galaxy S11 إلى إلتقاط الصور بدقة 12 ميغابكسل، ولكن مع هذه البكسلات الكبيرة، ستحصل على أوضح الصور التي يمكن لأي هاتف ذكي على الإطلاق إنتاجها.

وبالعودة إلى الصورة التي تم نشرها، فهي تؤكد لنا أن الهاتف +Galaxy S11 سيضم أيضًا كاميرا مقربة تستند على مبدأ المنظار. ووفقا لما ذكره نفس المسرب، فإن الكاميرا الموجودة في الأعلى عبارة عن كاميرا واسعة الزاوية، والكاميرا الموجودة في المنتصف هي الكاميرا الرئيسية. نتوقع أيضًا وجود الفلاش وكاميرا Time Of Flight في الجانب الأيمن المخفي.

This is the real Galaxy S11+ camera. On the left is the ultra-wide-angle, main camera, and periscope zoom lens. I don't know the exact distribution on the right. It is expected to include flash and ToF. pic.twitter.com/98exPMSqgf