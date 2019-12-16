الإعلان رسميًا عن الهاتفين Vivo X30 و Vivo X30 Pro ويستعينان بمعالج سامسونج لدعم 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - سلسلة هواتف Vivo X Series التي تركز على قدرات الكاميرا من شركة Vivo عادت من جديد بعدما إستقبلت عضوين جديدين، وهما Vivo X30 و Vivo X30 Pro. كلا الهاتفين يأتيان مع المعالج Exynos 980 الأحدث من شركة سامسونج والذي يضم مودم 5G مدمج.

كلا الهاتفين متشابهان بحيث يبقى الإختلاف البارز بينهما هو أن الهاتف Vivo X30 Pro يضم كاميرا مقربة تستند على مبدأ المنظار توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى ×5. يلتقط الصور بدقة 12 ميغابكسل في البعد البؤري الأصلي البالغ 135mm، ولكن التقريب الرقمي في هذه الكاميرا يمكن أن يصل إلى ×60.

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هواتف Vivo X30 الجديدة تضم كذلك كاميرا خاصة لإلتقاط الصور المضببة الخلفية تمتاز بدقة 32 ميغابكسل وتضم عدسة بفتحة 2.0. وبالنسبة لمن يتساءل عن دقة الكاميرا الرئيسية، فهي تبلغ 64 ميغابكسل وتضم عدسة بفتحة 1.8. ميزة Super Night Mode تعمل على دمج 12 إلى 16 صورة لتقليص الضجيج في الظلام. هناك أيضًا وضع ” Hyper HDR ” المخصص لإلتقاط الصور في البيئات الساطعة في الليل وفي الأماكن المشمسة. وبصرف النظر عن الكاميرا الأساسية، فهذه الهواتف الجديدة من شركة Vivo تضم كذلك كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل توفر زاوية مشاهدة واسعة تبلغ 108 درجة. وفيما يخص الكاميرا الأمامية الموضوعة في الثقب الموجود في الركن الأيمن العلوي من الشاشة، فهي تضم مستشعر بدقة 32 ميغابكسل.

بغض النظر عن الكاميرات، قامت شركة Vivo بتزويد الهاتفين Vivo X30 و Vivo X30 Pro بشاشات Super AMOLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بسطوع عالي يصل إلى 1200 شمعة. هذين الهاتفين يأتيان كذلك مع بطاريات بسعة 4350mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W من خلال منفذ USB Type-C مع العلم بأن كلا الهاتفين يأتيان كذلك مع منفذ السماعات 3.5mm.





سيتم إطلاق كلا الهاتفين في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر مع العلم بأن الهاتف Vivo X30 Pro سيكلف إبتداءً من 4000 يوان صيني لنسخة 8GB/128GB، ونحو 4300 يوان صيني لنسخة 8GB/256GB، بينما سيكلف الهاتف Vivo X30 نحو 3300 يوان صيني لنسخة 8GB/128GB، ونحو 3600 يوان صيني لنسخة 8GB/256GB. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن كلا الهاتفين يأتيان بشكل مسبق مع روم FuntouchOS الذي يستند على نظام Android 10.



