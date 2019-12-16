سماعات Realme Buds Air ستُعرض للبيع يوم 17 ديسمبر، والشركة تشوق لميزة الإقتران السريع

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة Realme بإطلاق أول سماعات لاسلكية حقيقية لها للأذن يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 17 ديسمبر في الحدث الذي ستعقده في مدينة نيودلهي بالهند. والآن، أعلنت شركة Realme أنها ستقوم بعرض هذه السماعات للبيع في نفس اليوم إبتداءً من الساعة الثانية مساءً بالتوقيت المحلي من خلال المتجرين الإلكترونيين Realme.com و FlipKart.

لقد أكدت لنا شركة Realme بالفعل بعض الميزات التي ستأتي بها سماعات Realme Buds Air الجديدة إلى جانب الألوان التي ستكون متوفرة بها. كما منحتنا الشركة فرصة إلقاء نظرة على تصميم هذه السماعات، وقد نشرت الآن مقطع فيديو قصير على شبكة تويتر يشوق لميزة الإقتران السريع الذي تمتاز به هذه السماعات.

ستأتي سماعات Realme Buds Air الجديد مع تقنية البلوتوث 5.0، وستقترن تلقائيًا بجهازك بمجرد فتح علبة الشحن التي ستدعم أيضًا الشحن اللاسلكي Qi. وعلاوة على ذلك، فقد تأكد كذلك في الفترة الماضية أن كل سماعة ستحتوي على مكبر صوتي بقطر 12mm وستضم عناصر تحكم تعمل باللمس للتحكم في الأغاني والمكالمات، بالإضافة إلى إستدعاء المساعد الرقمي Google Assistant بلمسة زر واحدة.

حصلنا في الفترة الماضية أيضًا على معلومات تفيد بأن سماعات Realme Buds Air ستُكلف 4999 روبية هندية، وهو ما يُعادل 70 دولار أمريكي. وكما تم التلميح من قبل، فسماعات Realme Buds Air الجديدة القادمة من شركة Realme ستصل بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأصفر والأبيض. تاريخ الإعلان الرسمي هو 17 ديسمبر، وسنشد أيضًا إطلاق الهاتف Realme XT 730G الجديد في الهند في هذا الحدث.