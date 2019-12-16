شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرين صناعيين ضمن نظام "بيدو" للملاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أرسلت الصين اليوم الاثنين بنجاح قمرين صناعيين ضمن نظام "بيدو" للملاحة بالأقمار الصناعية إلى الفضاء، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة سيتشوان.

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وقال رئيس مصممي نظام (بيدو) "يانغ تشانغ فنغ" –في تصريح اليوم- إن القمرين تم إطلاقهما، الساعة 15:22 بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش-3 إيه"، ودخلا المسار المحدد لهما مسبقا بعد التحليق لأكثر من ثلاث ساعات.

وأضاف فنغ أن عدد الأقمار الصناعية في نظام "بيدو -3" الذي أطلق بنجاح إلى مدار متوسط في الفضاء بلغ 24 قمرا صناعيا بعد هذا الإطلاق، حيث تم الانتهاء من نشر نظام المجموعة الأساسية في هذا النظام.