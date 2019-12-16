تكنولوجيا: الصين تطلق قمرين صناعيين ضمن نظام "بيدو" للملاحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أرسلت الصين اليوم الاثنين بنجاح قمرين صناعيين ضمن نظام "بيدو" للملاحة بالأقمار الصناعية إلى الفضاء، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة سيتشوان.
وقال رئيس مصممي نظام (بيدو) "يانغ تشانغ فنغ" –في تصريح اليوم- إن القمرين تم إطلاقهما، الساعة 15:22 بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش-3 إيه"، ودخلا المسار المحدد لهما مسبقا بعد التحليق لأكثر من ثلاث ساعات.
وأضاف فنغ أن عدد الأقمار الصناعية في نظام "بيدو -3" الذي أطلق بنجاح إلى مدار متوسط في الفضاء بلغ 24 قمرا صناعيا بعد هذا الإطلاق، حيث تم الانتهاء من نشر نظام المجموعة الأساسية في هذا النظام.
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