شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظف نفسك واخلع ملابسك.. ماذا تفعل إذا تعرضت مدينتك لقنبلة نووية؟ والان مع تفاصيل الخبر
1-قم بتعبئة مجموعة إمدادات الطوارئ التي تحتوي على الماء والمواد الغذائية غير القابلة للتلف.
2- عندما تنفجر قنبلة نووية، فإنها ترسل إشعاعات يمكن أن تدمر هاتفك المحمول والكمبيوتر المحمول، لذلك يعد إعداد أجهزة الراديو التي تعمل بالبطاريات للاتصال أمرًا جيدا.
3- من المهم وجود أكبر قدر ممكن من الخرسانة بينك وبين الانفجار، ومن المهم أن يكون لديك جدران سميكة وسقف سميك مع الابتعاد عن النوافذ.
4- لا تنظر أبدًا إلى الانفجار، لأنه قد يتسبب في إصابتك بالعمى مؤقتًا.
5- قم بإزالة ملابسك وتنظيف نفسك على الفور وأنفك، لمنع المواد المشعة من الانتشار.
6- إذا لم تستطع الاستحمام، امسح نفسك بقطعة قماش مبللة.
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