شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظف نفسك واخلع ملابسك.. ماذا تفعل إذا تعرضت مدينتك لقنبلة نووية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن الإنسان يمكنه النجاة من قنبلة نووية، حيث قدم الخبراء عددا من النصائح لتحسين فرصك في البقاء على قيد الحياة في حالة وقوع كارثة نووية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بما فيها:

1-قم بتعبئة مجموعة إمدادات الطوارئ التي تحتوي على الماء والمواد الغذائية غير القابلة للتلف.

2- عندما تنفجر قنبلة نووية، فإنها ترسل إشعاعات يمكن أن تدمر هاتفك المحمول والكمبيوتر المحمول، لذلك يعد إعداد أجهزة الراديو التي تعمل بالبطاريات للاتصال أمرًا جيدا.

3- من المهم وجود أكبر قدر ممكن من الخرسانة بينك وبين الانفجار، ومن المهم أن يكون لديك جدران سميكة وسقف سميك مع الابتعاد عن النوافذ.

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4- لا تنظر أبدًا إلى الانفجار، لأنه قد يتسبب في إصابتك بالعمى مؤقتًا.

5- قم بإزالة ملابسك وتنظيف نفسك على الفور وأنفك، لمنع المواد المشعة من الانتشار.

6- إذا لم تستطع الاستحمام، امسح نفسك بقطعة قماش مبللة.