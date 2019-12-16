شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور مسبارًا للشحن التجارى إلى سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية، دميترى روجوزين، اليوم الاثنين، أن روسيا تعتزم تطوير وحدة شحن فضائى بإمكانها توصيل حمولات، بما فيها التجارية، من مدار القمر إلى سطح القمر، حسب روسيا اليوم.
وقال روجوزين خلال مؤتمره الصحفي: "نخطط لإنشاء مسبار هبوط عالمى إلى القمر، الذى سيتمكن من توصيل حمولتنا، والحمولة المفيدة لدول أخرى".
ولم يستبعد روجوزين أن لهذا المشروع سيكون طابع تجارى من أجل "تبرير الأموال الضخمة المطلوبة لتنفيذه.
فى الوقت الحالى، يشوب الغموض خطط روسيا للاستقرار فى مدار القمر، فالمحادثات مع وكالة "ناسا" الأمريكية حول مشاركة روسكوسموس فى مشروع المحطة الفضائية القمرية "جيتواي" لم تصل لنتيجة، كما أنه ليس لدى روسيا أى خطة معينة لإنشاء محطتها الخاصة فى مدار القمر.
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