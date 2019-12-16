شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة خطيرة تواجه نظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية GPS .. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف بيانات الأقمار الصناعية، أن القطب الشمالي المغناطيسي للأرض يسير بمعدل غير مسبوق، إذ يتحرك بسرعة نحو سيبيريا، فيُظهر أحدث نموذج مغناطيسي عالمي، والذي يتتبع حركة المجال المغناطيسي للأرض، أن الشمال المغناطيسي يتحرك بمعدل 30 ميلًا سنويًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذا هو أسرع تحول مسجل في شمال الأرض منذ منتصف القرن السادس عشر، وقد يتسبب في حدوث فوضى لأنظمة الطيران والملاحة، بما في ذلك تطبيقات الهواتف الذكية التي تستخدم GPS.

وقال العالم سياران بيجان بالمسح الجيولوجي البريطاني: "تجول القطب الشمالي المغناطيسي ببطء في جميع أنحاء شمال كندا من عام 1590 إلى حوالي عام 1990، ثم تسارع على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث انتقل من حوالي 10 كم (6.2 ميلًا) سنويًا إلى أكثر من 50 كم (31 ميلًا) سنويًا".

وأضاف: "على النقيض من ذلك، بالكاد تحرك القطب المغناطيسي الجنوبي كثيرًا خلال المئة عام الماضية، بعد الدوران شمال كندا لمئات السنين، بدأ الموقع التقريبي للقطب الشمالي المغناطيسي يتحرك بسرعة باتجاه سيبيريا في نهاية القرن تقريبًا.

يتم إنشاء المجال المغناطيسي للأرض من خلال حركة الحديد السائل في قلب الأرض الخارجي، حوالي 1800 ميل تحت أقدامنا، ويكون الحديد ساخنًا جدًا (أكثر من 5432 درجة فهرنهايت)، كما أنه سائل مثل الماء مما يعني أنه يتدفق بسهولة شديدة،وبينما يتدفق السائل، فإنه يسحب المجال المغناطيسي معه.

Advertisements

وقال الدكتور بيجان: "نعتقد أن القطب الشمالي المغناطيسي امتص في مجرى نفاث سريع الحركة بالقرب من قمة الكوكب وهذا ما تسبب في سحبه من كندا إلى سيبيريا، وهناك عوامل أخرى، ولكن هذا هو العامل الرئيسي."

إنه النموذج القياسي الذي تستخدمه وزارة الدفاع البريطانية ووزارة الدفاع الأمريكية للملاحة - وحتى البوصلات وتطبيقات الهواتف الذكية التي تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

إذا كان لديك هاتف ذكي مع تطبيق خرائط (وبوصلة داخلية يحمل معظم الهواتف) ، فإن Google أو Apple سيغيران خريطة المجال المغناطيسي في الأشهر القليلة المقبلة ، كجزء من تحديثات البرامج العامة.