تكنولوجيا: HUAMI تستعد لإطلاق ساعة SPORTS 3 بثيم STAR WARS في 19 من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة HUAMI على خططها لإطلاق إصدارها الخاص من ساعة Amazfit smart sports 3 الذكية بثيم STAR WARS في 19 من ديسمبر.

ينطلق الإصدار الخاص من ساعة Amazfit smart sports 3 قريباً بتصميم دائري لوجه الساعة المخصص بثيم Star Wars مع شاشة تدعم الإنعكاس، كما يأتي هذا الإصدار ببطارية تدعم عمر شحن حتى 14 يوم، وتنطلق بسعر 229 دولار.

كما أشارت بعض التسريبات إلى أن الإصدار الخاص من ساعة Amazfit sports watch 3 الذكية سيأتي بشاشة مخصصة حصرية بحجم 1.34 إنش، كما تدعم الشاشة الإنعكاس مع أبعاد أعلى وتحسينات في المؤثرات البصرية.

Advertisements

وتشير التوقعات إلى أن التصميم المنعكس للشاشة سيكون نقطة التسويق الأولى للساعة الذكية، حيث تقدم عرض أفضل بسطوع أقوى لتتوافق في العرض بأعلى كفاءة في المواقع المفتوحة.

يذكر أن ساعة Amazfit sports watch 3 الذكية تضم معالج ثنائي الأنوية، كما تدعم أطول عمر شحن في البطارية مع نمط تدعمه تقنية الذكاء الإصطناعي، وتأتي الساعة الذكية بتحسينات في رصد معدل ضربات القلب، مع مراقبة على مدار 24 ساعة لمعدل ضربات القلب بشكل دقيق.

المصدر

اعلان

