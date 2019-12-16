نسخة 4K من الحاسوب المحمول Google PixelBook Go أصبحت متوفرة الآن للشراء

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر أكتوبر الماضي، أعلنت شركة جوجل عن حاسوبها المحمول الجديد Google PixelBook Go. النسخة الأساسية من هذا الحاسوب تكلف حوالي 650 دولار أمريكي، ولكن أعلنت شركة جوجل أيضًا عن وجود نسخة أخرى ستضم شاشة بدقة 4K من أجل أولئك الذين قد يحتاجون إلى دقة أعلى.

الخبر السار بالنسبة لهؤلاء المستخدمين هو أن نسخة 4K من الحاسوب Google PixelBook Go أصبحت متوفرة الآن للشراء على متجر Google Store. ستكون هذه النسخة هي النسخة الأكثر تقدمًا من الحاسوب Google PixelBook Go، فهي ستضم المعالج Intel Core i7، وذاكرة عشوائية بحجم 16GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB، فضلا عن شاشة بدقة 4K.

ومع ذلك، هذه النسخة بالذات متوفرة حاليًا باللون الأسود فقط، وإذا كنت ترغب في الحصول على النسخة الوردية، فهي لا تزال غير متوفرة في الوقت الراهن ولكننا نعتقد أنه يجب أن تصل في نهاية المطاف إلى المتجر. وعلاوة على ذلك، فهي لن تكون رخيصة، فهي ستكلف 1400 دولار أمريكي، مما يجعل Google PixelBook Go الجديد واحد من أكثر حواسيب Chromebook تكلفة حتى الآن.

عادة ما يتم تسعير حواسيب Chromebook بأسعار معقولة لأنها عادة ما تستهدف الطلاب والمستخدمين الذين لا يحتاجون حقًا إلى مثل هذا الحاسوب المحمول القوي لأخذهم معهم أثناء التنقل، ولكن إذا كانت لديك معايير عالية، فإنتقل إلى متجر Google Store للتحقق من هذه النسخة.