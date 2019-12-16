شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق 20 صاروخ "سويوز" إلى الفضاء العام القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها تخطط لإطلاق 20 صاروخا من نوع "سويوز" إلى الفضاء العام المقبل، حسب روسيا اليوم.

وقال بيان صادر عن المؤسسة :" نخطط لإطلاق 20 صاروخ سويوز عام 2020، بعضها مخصصة لإطلاق أقمار صناعية روسية وأخرى لإطلاق أقمار أجنبية، وبعضها سيحمل مركبات ستتجه نحو محطة الفضاء الدولية".

وكان المدير العام للمؤسسة، دميترى روجوزين، قد أشار فى بيان سابق إلى أن "روس كوسموس" أشرفت العام الجارى على إطلاق 22 صاروخا روسيا إلى الفضاء العام الجارى، وتخطط لعمليات إطلاق أخرى قبل نهاية العام، وأن العام المقبل سيشهد 20 عملية إطلاق لصواريخ "سويوز" الروسية إلى الفضاء.

وفى مقابلة أجراها مع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قال روغوزين: "نخطط لإطلاق 5 صواريخ فضائية من نوع سويوز من مطار فوستوتشنى العام القادم، وأول عملية إطلاق ستتم فى أبريل المقبل، كما نخطط لزيادة عدد عمليات الإطلاق من هذا المطار مستقبلا". وأشار إلى أن إطلاق صواريخ "سويوز" الأخرى سيتم من قاعدة" بايكونور" الفضائية فى كازاخستان.