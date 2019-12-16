تكنولوجيا: Oppo تؤكد على مجموعة من التحسينات في ColorOS 7 لدعم أفضل للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في حدث أقيم من شركة Oppo اليوم، إستعرضت الشركة التحسينات الجديدة في واجهة ColorOS 7، التي تهدف لدعم المستخدم بآداء أفضل في الألعاب بشكل رئيسي من بين مميزات أخرى.

أكدت شركة Oppo في تصريحاتها حول واجهة ColorOS 7 اليوم، على أن واجهة المستخدم تأتي لتعالج مشكلة تأخر الإستجابة، وتراجع عدد الإطارات أو إنخفاضها في الألعاب، كما تقدم الشركة كلاً من ميزة Game Space وGame Assistant في واجهة ColorOS7.

ومن المقرر أن تدعم واجهة ColorOS 7 التعامل بشكل تلقائي مع تأخر الإستجابة، مع إكتشاف تلقائي لبطء التحميل لتخصيص موارد النظام بشكل مسبق لدعم تجربة ألعاب مميزة وبإستجابة سريعة، مما يدعم تحسين معدل الإطارات في الألعاب بنسبة 38%.

كما تشير Oppo إلى أن واجهة ColorOS 7 تعالج مشكلة تأخر إستجابة اللمس في الألعاب، حيث تعمل الواجهة على جدولة زيادة تردد وحدة المعالجة، لتحسين حساسية اللمس بنسبة 63%.

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أيضاً تأتي ميزة Game Assistant في واجهة ColorOS 7 لدعم المستخدم بمساعد مخصص للألعاب، يتيح للمستخدمين عرض افضل للإشعارات دون الحاجة للخروج من الألعاب، أيضاً لا يحتاج المستخدم في وجود هذه الميزة إلى حظر الإشعارات والرسائل بشكل كامل.

من جانب أخر تدعم ميزة Game Space المستخدمين في تسجيل لقطات للشاشة، والتي يمكن أن تتيح تسجيل لقطات للألعاب، مع دعم المستخدم بالتحكم بشكل أفضل لعرض حالة البطارية، حالة الشبكة، وإختيار أوضاع الإتصال بالشبكة.

يذكر أن شركة Oppo أكدت أيضاً خلال الحدث على أن واجهة ColorOS 7 تأتي بميزة تعدد المهام على الشاشة، مع نمط خاص لعدم الإزعاج.

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