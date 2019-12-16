الهاتف Google Pixel 4 يحصل على المرتبة الخامسة في تقييم DxOMark لجودة الصوت

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد خضوع كاميراته لمراجعة شاملة، أصبح لدى الهاتف Google Pixel 4 الآن تقييم شامل لقدرات التسجيل الصوتي والتشغيل. ووفقا لفريق DxOMark المتخصص في إختبار قدرات الهواتف الذكية، فقد حصل الهاتف Google Pixel 4 على المرتبة الخامسة بجدارة في قائمة أفضل الأجهزة على مستوى الصوت.

حصل الهاتف Google Pixel 4 على نتيجة إجمالية قدرها 68 نقطة، وهو متخلف ببضع نقاط فقط عن Asus ROG Phone 2 و iPhone 11 Pro Max. حصد الهاتف نقاط جيدة في إختبارات تشغيل الصوت مع توفير باس مثير للإعجاب على جهاز بهذا الحجم الصغير. ومع ذلك، يعتقد المراجعون أنه لا يزال يتخلف عن الأجهزة الأفضل في الباس.

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قدرات الهاتف Google Pixel 4 على تسجيل الصوت إكتسبت بعض الثناء بفضل التسجيل المتماسك دون أي تشويه والأداء الصوتي الواقعي أثناء تسجيل مقاطع الفيديو. من ناحية أخرى، فالصوت المُسجل لا يزال يعاني من بعض المشاكل والضوضاء غير الطبيعية في الخلفية.

في نهاية المطاف، قال فريق DxOMark أنه بالنسبة للمستخدم العام، فإن الهاتف Google Pixel 4 قادر على تقديم نتائج أفضل من المتوقع.