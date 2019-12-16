ZTE تستعرض لنا الهاتف ZTE Axon 10s Pro، وتؤكد لنا قدومه مع المعالج SD865

فاطمة أيت طالب - دبي - رأينا في بداية هذا العام وصول العديد من هواتف 5G، وقد كان ZTE Axon 10 Pro 5G واحد من هذه الهواتف. تم الكشف عنه لأول مرة في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 ويتم بيعه حاليًا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. أعلنت شركة ZTE اليوم عن خليفته في الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، وإسمه هو ZTE Axon 10s Pro والذي سيدعم بدوره شبكات الجيل الخامس 5G.

على الرغم من أن المنشور الرسمي لم يتضمن Snapdragon 865، إلا أن حساب الشركة رد لاحقًا في التعليقات أدناه مؤكدًا أن الهاتف ZTE Axon 10s Pro سيضم هذا المعالج الرائد الأحدث من شركة كوالكوم. يمكن إرفاقه مع المودم Snapdragon X55 الذي يوفر نطاق ترددي أفضل وسرعات تحميل أعلى على شبكات 5G و LTE على حد سواء. كما أنه يعمل مع شبكات 5G المستقلة وغير المستقلة، مما يوفر تغطية أفضل.

تكشف الصور أنه لم يتم تغيير أي شيء على مستوى المظهر الخارجي، فهو لا يزال يضم ثلاث كاميرات في الخلف جنبًا إلى جنب مع فلاش LED. لا يزال هناك شعار الشركة والعلامة التجارية، وعلى الرغم من أن الهاتف يظهر باللون الأسود في هذه الصور، فقد وعدت شركة ZTE بإطلاق هذا الهاتف بلون جديد يُدعى ” Qiang “.