رصد نسخة جديدة من الهاتف Redmi K30 5G تضم 8GB من الرام و512GB من الذاكرة التخزينية

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Xiaomi عن الهاتف Redmi K30 5G في الأسبوع الماضي، وهو الهاتف الذي يضم المعالج Snapdragon 765G ومودم 5G، و8GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 256GB من الذاكرة الداخلية. أما وقد قلنا ذلك، فقد تم اليوم رصد هيئة الإتصالات الصينية TENAA تصادق على نسخة أخرى من هذا الهاتف تضم 12GB من الذاكرة العشوائية و512GB من الذاكرة الداخلية، مما يعني أنه ينبغي على هذه النسخة الجديدة أن تصل إلى السوق قريبًا.

يضم الهاتف Redmi K30 5G شاشة LCD بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD مع ثقبين في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرات الأمامية التي تضم مستشعر بدقة 20 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية ومستشعر بدقة 2 ميغابكسل في الكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. هناك أربع كاميرات أخرى في الخلف تضم الكاميرا الأساسية فيها مستشعر بدقة 64 ميغابكسل، مما يجعله أول هاتف يضم هذا المستشعر المصنوع من قبل شركة Sony.

في الوقت الراهن، تبلغ تكلفة نسخة 8GB/256GB من الهاتف Redmi K30 5G حوالي 2899 يوان صيني، وهو ما يُعادل 410 دولارات أمريكية في الصين. من المرجح أن يصل سعر نسخة 12GB/512GB الجديدة إلى 3999 يوان صيني، وهو ما يُعادل 455 دولار أمريكي.