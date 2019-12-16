شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالفيديو.. كمبيوتر أبل الجديد "مبشرة جبن" بـ50 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر كمبيوتر أبل الجديد العناوين قبل أيام، بسبب السعر "المهول" الذى ينبغى دفعه من أجل الحصول، لكنه أثار السخرية أيضا بسبب شكله الذى يدفع البعض لاستخدامه بطريقة أخرى، حسب سكاى نيوز.

ويبدأ سعر كمبيوتر أبل "ماك برو" الجديد بـ6 آلاف دولار، ولكنه قد يتجاوز، مع الشاشة المبتكرة، 50 ألف دولار ، إذا ما أضفت له جميع الميزات المميزة المتاحة، وفقا لموقع "بزنس إنسايدر".

ومع ارتفاع سعره الذى قد يصل لسعرسيارة حديثة، أثار شكله سخرية كبيرة، بسبب تشابهه مع مبشرة الجبن.

ووصل الأمر لأحد المدونين على موقع يوتيوب، لتجربة الكمبيوتر فى تقطيع شرائح الجبن، وهو الأمر الذى فشل فيه الغطاء الخارجى للكمبيوتر، الذى يشبه كثيرا المبشرة.

واستخدمت أبل غطاء بثقوب كثيرة مثل المبشرة، فى الجانب الخلفى للشاشة، ولغطاء وحدة المعالجة المركزية، بهدف توفير نظام تهوية معقد للكمبيوتر أثناء العمل.

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وتبلغ قيمة جهاز "ماك برو" الجديد 6 آلاف دولار، من دون أى إضافات جانبية، بمعالج "كور 8" ومساحة ذاكرة تصل إلى 32 جيجابايت، ومساحة تخزين 256 جيجابايت.

أما إذا أردت النسخة "المثالية" من الكمبيوتر، فستضطر لإنفاق 52 ألف دولار، من أجل الحصول على معالج "28 كور"، وذاكرة 1.5 تيرابايت، ومساحة تخزين 4 تيرابايت.

وستكلف العجلات الصغيرة التى يتم تركيبها على جهاز المعالجة المركزية، 400 دولار، أما حامل الشاشة الذى يبدو إضافة ضرورية وبسيطة، فتكلف ألف دولار لوحدها فقط لتركيب الشاشة بطريقة مبتكرة، علما بأن ثمة بدائل عدة لهذا الحامل متاحة فى الأسواق بسعر أقل من 10 فى المئة من سعرها.

وقبل الجهازالجديد، لم تطلق أبل جهاز ماك برو جديد منذ 2013، عندما أصدرت الشركة جهاز معالجة مركزية شبهه البعض بعلبة القمامة الأسطوانية المغلقة، الأمر الذى دفع الشركة لتصميم الجهاز الجديد بشكل الجديد، ولكن هذا الأمر لم يمنع سخرية الكثيرين، من "مبشرة الجبن" المكلفة جدا.