شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نجم يوتيوب الأشهر PewDiePie يعلن التوقف عن استخدام الموقع.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن PewDiePie نجم يوتيوب الشهير أنه سيأخذ استراحة من الموقع، قائلا إنه "يشعر بالتعب الشديد".

اشتهرالنجم السويدى البالغ من العمر 29 عامًا، بتعليقاته على ألعاب الفيديو، وكان فى إحدى المرات الأعلى شهرة بين مستخدمى يوتيوب حول العالم، لكنه شارك مؤخراً فى خلافات حول اتهامات العنصرية ومعاداة السامية.

" قال PewDiePie فى فيديو: "فى أوائل العام المقبل سأكون بعيدا لبعض الوقت، سأشرح ذلك لاحقا، سأستريح من يوتيوب العام المقبل، أردت أن أقول ذلك مقدمًا، فأنا متعب، أشعر بالتعب الشديد".

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فى وقت سابق من هذا العام، تم تجاوز قناة PewDiePie، التى لديها حاليًا 102 مليون مشترك، كأكبر قناة على يوتيوب فى العالم من خلال T-Series للتسجيلات فى بوليوود، والتى تضم الآن أكثر من 121 مليون مشترك.

قطعت ديزنى علاقتها معه فى عام 2017 بعد أن تبين أن بعض مقاطع الفيديو التى أصدرها تحتوى على مراجع نازية أو صور معادية للسامية، وأقر PewDiePie بالفعل أن الفيديوهات كانت مسيئة، لكنه قال إنه لا يدعم "أى نوع من المواقف البغيضة".

فى وقت لاحق من ذلك العام، اعتذرعن استخدام كلمة N أثناء البث المباشر، وفى العام الماضى، اعتذر مرة أخرى عن إعادة نشرميم بدا أنه يسخر من علاج ديمى لوفاتو فى المستشفى بسبب جرعة زائدة من المخدرات.