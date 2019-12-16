كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 5 خطوات لحماية سيارتك من الهكر

مع أحدث السيارات التي تتميز بإمكانيات مذهلة بما في ذلك الاتصال بشبكات واي فاي وتطبيقات الترفيه داخل السيارة، بات خطر الوقوع ضحية للهكرز والمتسليين عبر الإنترنت يمثل مصدر قلق متزايد.

وبحلول العام المقبل، من المتوقع أن يكون هناك ربع مليار سيارة متصلة بالإنترنت في جميع أنحاء العالم، وكثير منها يمكن أن يكون عرضة لتهديدات الأمن والسلامة، إذا لم يتخذ أصحابها الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم.

وفيما يلي الخطوات التي يجب وضعها في الاعتبار، إذا كنت تملك سيارة متصلة، وترغب في حمايتها من الهكر والمتطفلين، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

1- استخدام كلمة مرور آمنة لشبكة الواي فاي

إذا كانت سيارتك متصلة بشبكة واي فاي، يجب أن تقوم بإنشاء كلمة مرور قوية وآمنة في أقرب وقت ممكن. ومن الضروري تجنب استخدام كلمات المرور الشائعة والتي يسهل تخمينها، مثل 123456، أو كلمات مرور تحتوي على اسم صاحب السيارة وتاريخ ميلاده.

ومن الممارسات الجيدة إنشاء كلمات مرور فريدة تشتمل على مزيج من الأرقام والحروف العشوائية، وتشمل الحروف الكبيرة والرموز، ولا تتعلق بأي معلومات شخصية للمستخدم.

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2- اللجوء إلى ميكانيكي موثوق

عند القيام بأعمال الفحص الروتينية وإصلاح الأعطال، من الضروري أن تتعامل مع ميكانيكي معروف وموثوق، فأنت تضع سيارتك بين يديه، ويمكنه الوصول إلى معلوماتك بسهولة.

3- تحديثات البرامج

تأكد من الاشتراك في تحديثات البرامج التي توفرها الشركة المصنعة، والتي تتوفر على ميزات أمان معززة ومحدثة، تحمي سيارتك من احتمال تعرضها للاختراق. واحرص على أن تشترك في تنبيهات المصنع بتوفير تحديثات جديدة، وتنزيلها بمجرد توفرها.

4- الحذر من التطبيقات الهاتفية

يجب أن تدرك أن التطبيقات الهاتفية، وخاصة تلك المتعلقة بالتحكم بسيارتك يمكن أن تشكل تهديداً أيضاً، ويجب أن يحتوي أي تطبيق يتحكم في الوظائف في سيارتك على أحدث إصدار أمني.

ووجدت دراسة حديثة في يونيو أن 76 في المائة من تطبيقات الهاتف المحمول بها عيوب أمنية ، لذا اختر التطبيقات التي تقوم بتنزيلها بحكمة.

5- فصل سيارتك عن شبكات المنزل

قد يكون من المغري التحكم ببعض الأجهزة والأدوات في منزلك من السيارة، لكن الخبراء يحذرون بأن بعض الأجهزة المنزلية الصغيرة في المنزل يمكن للمتسللين اختراقها بسهولة، والوصول إلى تجهيزات أخرى، بما في ذلك السيارة.