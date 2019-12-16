تكنولوجيا: ZTE تكشف عن هاتف Axon 10s Pro الذي ينطلق لاحقاً بمعالج Snapdragon 865

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت ZTE صور رسمية لهاتف Axon 10s Pro القادم، الذي ينطلق لاحقاً برقاقة معالج Snapdragon 865، كما يدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

قدمت شركة ZTE هاتف Axon 10 Pro 5G من بين الإصدارات الأولى التي جاءت بميزة دعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدارها الجديد Axon 10s Pro.

كشف عن هاتف Axon 10 Pro 5G للمرة الأولى خلال فعاليات MWC 2019، حيث يتوفر الهاتف الآن بالفعل في الأسواق العالمية، واليوم ظهر الإصدار الجديد في صور على Weibo بعنوان Axon 10s Pro.

ولقد أكدت شركة ZTE لاحقاً على أن هاتف Axon 10s Pro سيأتي برقاقة Snapdragon 865، مع رقاقة مودم Snapdragon X55، حيث من المقرر أن تدعم الرقاقة سرعات أعلى في التحميل، مع نطاق ترددي أكبر، ودعم أكثر كفاءة في الإتصال بشبكات 5G و LTE، وأيضاً دعم شبكات SA وNSA.

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وتوضح الصور تصميم هاتف Axon 10s Pro الذي لا يختلف بشكل كبير في التصميم الخارجي عن الإصدار الحالي، حيث يضم اثنان من الكاميرات في الجهة الخلفية مع مستشعر أخر منفصل وفلاش LED، كما يظهر شعار الشركة والعلامة التجارية في الجهة الخلفية.

يذكر أن هاتف Axon 10s Pro يظهر في الصور باللون الأسود فقط، إلا أن شركة ZTE أكدت على خططها لتوفير مزيد من الإختيارات في الألوان عند الإعلان الرسمي عن الهاتف، كما ينطلق الهاتف بميزة دعم Wi-Fi 6، وبطارية بقدرة 4000 mAh، كما تصل سماكة الهاتف إلى 7.9مم، مع وزن 175 جرام، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10.

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