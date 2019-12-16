شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تتحرك لإيقاف تحديث "خطير" يدمر بياناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحركت شركة "جوجل" بصورة عاجلة من أجل إيقاف تحديث وصف بـ"الخطير"، الذى يتسبب فى تدمير بيانات المستخدم، سبوتنيك.

وقال موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص إن الشركة أوقفت التحديث الأخير لمتصفح "جوجل كروم" على نظام تشغيل "أندرويد"، بعد ورود تقارير حول أنه يتسبب فى فقدان وتدمير بيانات المستخدم.

وأوضح التقرير أن عددا كبيرا من المستخدمين اشتكوا من أنه بمجرد تحديث متصفح "جوجل كروم" لم يتمكنوا من الوصول إلى معلوماتهم وبياناتهم الأساسية، رغم أنها موجودة لكن لا يمكن استخدامها.

وأشار التقرير إلى أن الأزمة تكمن فى تقنية "ويب فيو"، التى تجعل البيانات سليمة من الناحية الفنية، ولكن لا يمكن الوصول لها عمليا.

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وأثر تحديث "جوجل كروم" على تطبيقات أخرى مرتبطة بالمتصفح، مثل تطبيق "تويتر لايت" الذى يعتمد اعتمادا كبيرا على منصة جوجل.

وقالت بدورها جوجل إنها تستكشف حاليا طرقا لإصلاح هذا الخلل، بصورة لا تؤثر على بيانات المستخدم.

ولكنها أشارت إن الإصلاح النهائى لهذا الخلل، سيجعلها توقف التحديث بصورة كاملة، وطالبت المستخدمين الذين قاموا بتحميله بإلغاء التحديث والعودة إلى النسخة السابقة حتى يتم طرح التحديث الجديد.