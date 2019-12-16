تكنولوجيا: Ferrari تؤكد على أنها لن تبدأ إنتاج السيارات الكهربائية حتى 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد Louis Camilleri مؤخراً على أن شركة Ferrari لن تبدأ إنتاج السيارات الكهربائية في الوقت الراهن، حيث تخطط الشركة لبدء إنتاج السيارات الكهربائية بعد 2025.

كانت شركة Ferrari قد كشفت عن أول السيارات الهجينة، التي تجمع بين مميزات السيارات الكهربائية والسيارات التقليدية أيضاً، إلا أن بدء إنتاج سيارة كهربائية بالكامل لن يأتي من بين خطط صانعة السيارات الإيطالية، ويعود ذلك لرغبة فيراري للتغلب على مشاكل المسافة التي تقطعها هذه الفئة من السيارات، مع سرعة الشحن.

أشار Louis Camilleri في حديث صحفي إلى أن تقنية وتكنولوجيا السيارات الكهربائية لا ترقى لتوقعات شركة فيراري في الوقت الحالي، وهو السبب الرئيسي الذي يدفع الشركة لتأجيل إنتاج هذه الفئة من السيارات.

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من جانب أخر أكد مسؤول تنفيذي من فيراري، على أن إنتاج السيارات الكهربائية يواجه بعض المشكلات الهامة، ويعود ذلك إلى أن المسافة التي تقطعها السيارات الكهربائية مازالت محدودة، أيضاً تواجه الشركة مشكلة في إعادة الشحن بآداء أسرع.

ومن المقرر أن تتجه شركة Ferrari في الوقت الحالي للتركيز على إنتاج السيارات الهجينه مثل SF90 Stradale، حيث تخطط الشركة للتوسع بإنتاج السيارات الهجينة في 2022 لتصل إلى نسبة 60% من إنتاج الشركة، على أن تعمل الشركة أيضاً على تطوير تقنية صناعة هذه السيارات.

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