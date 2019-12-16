تكنولوجيا: خذ هذا التابلت لطفلك!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في هذا الفيديو نسلط الضوء على التابلت أو الجهاز اللوحي HUAWEI Mediapad M5 lite وليش ممكن يكون مناسب للأطفال أو لمحبي الفيديوهات ! اعلان



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