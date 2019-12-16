شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا تغيرت القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا على مدار 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا نظرنا إلى الوراء في السنوات العشر الماضية نرى أنها كانت سنوات مثمرة لشركات التكنولوجيا، حيث ساعد ازدهار الهواتف الذكية والرقمنة المستمرة لحياتنا شركات مثل جوجل وأبل وفيس بوك وأمازون ومايكروسوفت على النمو إلى مستويات غير مسبوقة، حيث حولت ثلاثة منها إلى شركات بقيمة ترليون دولار، مؤقتًا على الأقل.

وعلى الرغم من الصعود والهبوط المعتاد في قيمة هذه الشركات، فقد شهد العقد الماضي نموا مفاجئا للشركات المذكورة، وفيما يلى نعرض كيف تغيرت القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا على مدار الـ 10 سنوات الأخيرة كما يلي:

قيمتها السوقية فى 1 يناير 2010: حوالى 191 مليار دولار.

قيمتها السوقية فى 11 ديسمبر 2019: حوالى 1224 مليار دولار.

قيمتها السوقية فى 1 يناير 2010: حوالى 269 مليار دولار.

قيمتها السوقية فى 11 ديسمبر 2019: حوالى 1158 مليار دولار

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قيمتها السوقية فى 1 يناير 2010: حوالى 197 مليار دولار.

قيمتها السوقية فى 11 ديسمبر 2019: حوالى 932 مليار دولار.

قيمتها السوقية فى 1 يناير 2010: حوالى 60 مليار دولار.

قيمتها السوقية فى 11 ديسمبر 2019: حوالى 865 مليار دولار.

قيمتها السوقية فى 1 يناير 2010: حوالى 104 مليار دولار.

قيمتها السوقية فى 11 ديسمبر 2019: حوالى 577 مليار دولار.



