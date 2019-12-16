شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من يسيطر على خدمات التخزين السحابى حول العالم؟ تعرف على القائمة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقرير أن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، التى كانت تدرس إمكانة شركة أمازون المهيمنة في سوق التجارة الإلكترونية في الأشهر الأخيرة، قد وسعت نطاق تحقيقها حول السلوك المحتمل المناهض للمنافسة ليشمل Amazon Web Services، وهى الشركة السحابية الناجحة للغاية للشركة.

وبحسب استطلاع تم إجراؤه مؤخرا فتحاول لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) معرفة ما إذا كانت أمازون تميز ضد شركات البرمجيات التى تعمل مع مزودى خدمات السحاب الأخرى عن طريق تفضيل أولئك الذين يعملون حصريًا مع AWS.

ووفقا لتقديرات مجموعة أبحاث فإن حصة أمازون في سوق البنية التحتية السحابية العامة بلغ 39 بالمائة في الربع الثاني من عام 2019، أى أكثر من حصة السوق المجمعة لأكبر أربعة منافسين لها، وفيما يلي نعرض القائمة الكاملة للشركات التى تسيطر على خدمات التخزين السحابي حول العام كما يلى:

- أمازون ويب سيرفيس: تسيطر على حوالى 39% من حص السوق.

- مايكروسوفت أوزر: تسيطر على حوالى 19% من حصة السوق.

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- جوجل كلاود: تسيطر على حوالى 9% من حصة السوق.

- على بابا كلاود: يسيطر على حوالى 5% من سوق التخزين السحابي.

- سيلس فورس: تسيطر على حوالى 4% من الحصة السوقية.

- IBM Cloud: تسيطر على حوالى 3% من حصة السوق.

- خدمات أخرى: تمتلك حصة 20% مجتمعة.