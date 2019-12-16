شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Exos Aerospace الأمريكية تكشف سبب فشل إطلاق صاروخها وموعد الإقلاع القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت شركة Exos Aerospace سبب فشل إطلاق صاروخها في أكتوبر الماضى، حيث تحطم صاروخها شبه المداري ذاتي الاسترشاد (SARGE) بعد دقائق من إقلاعه من مركبة الفضاء الأمريكية في نيو مكسيكو في 26 أكتوبر.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فقد قال جون كوين، المؤسس والمدير التنفيذي لشركةExos Aerospace ، إنه قد فشل المخروط داخل الصاروخ، وطار الداعم أفقياً تقريبًا، بما يتجاوز أي أمل في تخطى الأمر.

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وقال كوين: "الأمر المثير للاهتمام حقًا هو أن العنصر الذي فشل هو المكون الذي استبدلناه"، وتم إجراء عملية الاستبدال استنادًا إلى البيانات التي تم جمعها أثناء الإطلاق الثالث للشركة، والتي نجحت، لكن المهندسين شاهدوا بعض علامات التوتر في الجزء المركب، لذلك قرروا وضع قطعة جديدة للإطلاق الرابع.

ومن الواضح أن هذا الاستبدال لم يتماشى مع الخطة، حيث قال كوين: "لا نعرف ما إذا كان فشلًا في التكسير أو صدعًا في اللحام، ليس لدينا أي بيانات لإثبات ذلك".

وعلى الرغم من الفشل الذي حدث مؤخرًا إلا أن الشركة تستهدف بالفعل تاريخ إطلاق آخر للربع الأول من عام 2020، اعتمادًا على التقدم المحرز في إعادة التصميم وبعض المسائل الخارجية مثل تجديد ترخيص الإطلاق الحكومى.