شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد 2019.. الألعاب الأكثر مبيعا على مدار العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات لمجموعة NPD للأبحاث عن القائمة الكاملة للألعاب الأكثر مبيعا وشهرة خلال 2019، كما أظهرت أن ثمانية من أفضل 10 ألعاب مبيعًا لعام 2019 كانت عبارة عن أجزاء مكملة، فيما عدا لعبتى "Star Wars Jedi: Fallen Order"، التى تم إطلاقها قبل شهر من نهاية أحدث ثلاثية أفلام "Star Wars" ، بجانب لعبة "Anthem"، وفيما يلى القائمة الكاملة لهذه الألعاب. Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty NBA 2K20"

NBA 2K20 Madden NFL 20

Madden NFL 20 Borderlands 3

Borderlands 3 Mortal Kombat 11 Advertisements

Mortal Kombat 11 Kingdom Hearts 3

Kingdom Hearts 3 Tom Clancy's The Division 2 Tom Clancy Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Jedi Fallen Order Anthem

Anthem

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